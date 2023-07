Macrons idé om å håndtere uro vekker raseri

I sin tale til Frankrikes ordførere denne tirsdagen kunngjorde Emmanuel Macron et utkast til «nødlov» for å fremskynde gjenoppbyggingen i opptøyerherjede byer, med den absolutte prioritet å gå tilbake til «stabil orden». Under talen sin la også statsoverhodet ned en dom. «I sosiale nettverk må vi reflektere over barrierene vi legger opp. Dessuten, når ting kommer ut av kontroll, kan det hende du må sette deg selv i en posisjon til å regulere dem eller kutte dem av. sa Macron.

Ideen blir dårlig mottatt, og høyre er venstre. Mange folkevalgte og politiske personer har sammenlignet forslaget med russiske, kinesiske, iranske eller nordkoreanske autoritære regimer, som jevnlig blir anklaget for å blokkere Internett-tilgang i krisetider. «Et land med menneske- og sivile rettigheter kan ikke innrette seg etter de store demokratiene i Kina, Russland og Iran.”, twitret Olivier Faure, førstesekretær i PS. «Vel Kim Jung Un”, rett og slett hånet Mathilde Panot, leder av gruppen Disobedient France i nasjonalforsamlingen. Som tidligere presidentkandidat Nicolas Dupont-Aignan, som anklaget Emmanuel Macron for «Orwell, The Return«. «Sensur, feilinformasjon om demografi, alle strategier for å dekke forvirring er bra«, fordømte han. Allerede forrige fredag ​​pekte den franske presidenten på ansvaret til sosiale nettverk i opptøyene. Han ba Snapchat og TikTok om å fjerne innholdet.Veldig sensitiv«. Macron ønsker at en «kul» debatt om mulige kutt skal finne sted når spenningene rundt Nahals død har gått over. Denne onsdagen tok regjeringens talsmann Olivier Véran opp muligheten for å suspendere noen aspekter av sosiale nettverk i tilfelle en krise. Under en pressekonferanse siterte han spesifikt «Noen nettsteder har geolokaliseringsfunksjoner som viser scenarier der unge mennesker kan finne seg selv på et slikt sted og hvordan de kan starte en brann. Regjeringen ønsker å sette ned en «transparent» arbeidsgruppe om saken. READ G7-ledere satte tonen direkte med de nye sanksjonene mot Moskva