Madeline N. Boynton – Rockland – Camden – Knox – Courier-Gazette

Camden – Madeline Nevers Boynton døde 4. mai 2021 på Quarry Hill i Camden. Født i Norge, Maine, var hun datter av Roland S. Nevers og Mildred M. Nevers; Han gikk på en offentlig skole i Norge og ble uteksaminert fra Norway High School. Etter å ha gått på University of Maine i Orono, ble han uteksaminert med en Bachelor of Science; begynte å undervise i husøkonomi ved Camden High School og ble agent for 4H Club i Twin County.

Madeline giftet seg med Harold Boynton i 1948, og de fortsatte å bo i Camden resten av livet. Hun jobbet i Village Shop i mange år og gikk av med pensjon i 1993. Hun sydde klær til døtrene og kostymene til fellesteatergruppen som opptrådte på Camden Opera House. Tole maling ble en favoritt hobby, og hun hadde alltid minst to prosjekter samtidig. Hun var også kjent for sitt kjøkken, og hver person som kom til huset fikk alltid en kake eller en søtsak. Festlighetene ble feiret ved å sende en godbit til mange steder i byen. Maddie var også kjent som “the catnip lady”, og laget kattemynsmus til venner og kattene deres.

Madeline døde før mannen i 63 år, Harold Boynton; samt svigersønnen Stephen Patterson; og barnebarnet hans. To døtre overlever, Rebecca Saulnier og mannen hennes, Robert, fra Pembroke, NH; Cushings Katherine Patterson; et barnebarn, to oldebarn; forskjellige fettere, nieser og nevøer.

Tjenestene vil være private. Hvis ønskelig, kan du gi donasjoner til en veldedighet du ønsker. Kondolanser og minner kan deles med Boynton-familien ved å besøke utklippsbokene deres på longfuneralhomecamden.com. Avtalene foregår med Long Funeral Home i Camden.