Madonna var nær døden, og et mirakel reddet livet hennes

internasjonal stjerne, MadonnaHun fant seg selv En viktig stilling 28. juni 2023. For sangeren, som skulle starte sin turné i Canada i midten av juli å utsette. Faktisk er den amerikanske popmegastjernen gammel 64 år gammelble sterkt rammet av «Bakteriell infeksjon». Etter denne forferdelige nyheten ble kunstneren innlagt på intensivavdeling.

På Instagram-kontoen hans kunne abonnenter følge utviklingen av medisinsk behandling. «Tilstanden hennes er i bedring, men hun er underdanig Medisinsk behandling» og » Venter på full bedring», skal vi lese. Men hva skjedde? Ifølge publiserte kilder ville Madonna vært det Sett bevisstløs Hus av en av assistentene hans. Klarte ikke puste, måtte hun injiseres med Narcan, et stoff som brukes i nødssituasjoner. I tillegg tillater denne løsningen «Oppstandelse» Personer med alvorlige infeksjoner. Ifølge rapporter hadde moren til Lourdes, 26, Rocco, 22, David og Mercy, 17, og de 10 år gamle tvillingene Stella og Estere, vært syke i omtrent en måned. Hun ledfeberMen ikke bli skremt av disse symptomene.

Madonna: Invincible Girl?

Siden hennes sykehusinnleggelse har familien hennes tatt vare på Madonna, og sangeren har kunnet returnere til hjemmet hennes. Selv om hun kom tilbake, var hun fortsatt ikke fri fra smerten. Faktisk kunstneren «kaster opp ukontrollert» Og bli i sengen foreløpig. Spesielt sa hans slektninger, som var ofre for ulykken: » Vi trodde alle vi kom til å miste henne. Det vekket henne virkelig. Hun hadde ikke levd sunt for sin alder og hadde vært sliten de siste to månedene. Madonna tror hun fortsatt er ung, men det er hun egentlig ikke. Hun tror også at hun er uovervinnelig. » Når det gjelder popstjernen, har han ikke snakket ennå.

Så fansen må vente tålmodig Neste datoer Madonnas tur. Showet hans, Feiring, Stopp er planlagt i Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta og Boston, og avsluttes i Las Vegas 7. oktober. Ifølge lederen hans vil datoene bli utsatt Ta kontakt snart For tilskuere med billetter. Vi ønsker ham en rask bedring!