Maduro sier norsk megler klar til å starte samtaler med Venezuela

Venezuelas president Nicolas Maduro sa i en direktesending på statlig TV onsdag kveld at han var klar til å snakke med opposisjonsleder Juan Guido, med involvering av den norske regjeringen og andre meglere.

Tidligere på onsdag sa talsmenn for opposisjonen at Norge tilrettelagte forholdet mellom de to sidene som et opptak til formidling av mulige forhandlinger for å løse landets nåværende humanitære og økonomiske krise. Freddie Guevara, medlem av Quito-teamet, sa at det var “en handling som allerede var i gang” og at det ville være “flere møter” på jakt etter en avtale for å lindre Venezuelas krise syv år senere og fire år senere. Høy inflasjon. Etter mer enn 5 millioner mennesker som allerede har forlatt landet, fortsetter grunnleggende offentlige tjenester å smuldre opp, og den venezuelanske befolkningen fortsetter å bosette seg.

Guido ba på grunnloven i 2019 for å erklære seg president, og har blitt anerkjent som statsoverhode av USA og andre vestlige nasjoner. Men Maduro beholdt støtten fra militæret og allierte Russland, Kina og Cuba, og verken opposisjonen eller USAs sanksjoner kunne kaste ham fra makten. “Nå vil Quito sette seg ned og snakke med meg.” Imperiet “kan ha beordret ham,” sa Maduro, med henvisning til USA.

“Ditt presidentskap er over … du må snakke med Maduro,” fortsatte han og kalte Guido “nordens dukke”. Maduro sa at han ville godta samtaler med EU og den norske regjeringen, en koalisjon av europeiske og latinamerikanske nasjoner som fokuserte på å løse krisen i Venezuela.

“Jeg er klar til å møte all opposisjonen når de vil, hvor de vil, hvor de vil, for å se hva som kommer ut av det,” sa han. “Hvis noe godt kommer ut, hvis de forlater banen til krig, invasjon, angrep, regimeskifte og kommer til propagandabanen, her venter vi på deg.” Venezuela skal holde et kupp senere enn i år, og det er foreløpig ikke klart om opposisjonen vil delta. I desember 2020 boikotterte de fleste opposisjonspartiene lovgivningsvalget og hevdet at vilkårene for avstemming ikke var rettferdige.

Tirsdag foreslo Quito en gradvis og betinget oppheving av amerikanske sanksjoner som en del av regjeringens plan om å komme til enighet med opposisjonskoalisjonen. Avtalen inkluderer en tidsplan for “frie og rettferdige” valg og løslatelse av politiske fanger. På tirsdag svarte Maduro at opposisjonslederen kunne bli med på de pågående samtalene, uten å gi nærmere detaljer. Han sa at Quito ga ut adressen fordi han var “isolert fra alt, han var isolert og beseiret.”

Guevara sa at de to sidene må bli enige om en agenda før en dialog kan opprettes, hvem som skal danne forhandlingsteamene og hva de grunnleggende reglene vil være. “Norge er i ferd med å gjøre dette,” la han til og la til at landets representanter snakker individuelt på hver side og koordinerer. Han ga ingen andre detaljer.

Norge holdt samtaler mellom representantene for Maduro og Guido i Oslo og Barbados fra mai til august 2019, men samtalene mislyktes etter at regjeringsrepresentanter trakk seg i opposisjon til USA som strammet inn sanksjonene mot Venezuelas store oljesektor. Stedet for mulige samtaler kan være “fra Colombia til Mexico, via en øy eller gjennom Norge,” sa Guido onsdag.

Det norske utenriksdepartementet sendte et spørsmål om å kommentere en uttalelse på nettstedet sitt og sa “Norge er i konstant kontakt med venezuelanske politiske og sosiale aktører”, men nektet å kommentere ytterligere. Venezuelas informasjonsdepartement svarte ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar.

