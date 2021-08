Maduro vil at Venezuela skal føre samtaler med opposisjonen i Mexico neste måned

For to måneder siden sa Venezuelas politiske opposisjon at den var klar til å forhandle med den autoritære presidenten Nicolas Maduro. Nå sier Maduro at han er klar til å snakke. Det kan bety at Venezuelas krise er på vei mot en løsning – eller ikke.

Maduro ønsker å starte samtaler med Juan Guaido og andre venezuelanske opposisjonsledere i Mexico neste måned, og vil at Norge skal mekle med dem. Maduro vil også at Washington skal gi sin godkjenning – fordi hans store mål i forhandlingene er å få USA. Opphevelse av økonomiske sanksjoner mot hans regime, inkludert en de facto amerikansk embargo for venezuelansk oljeimport.

Opposisjonens mål er å få Maduro til å gå med på transparente president- og parlamentsvalg. USA og det meste av verden anerkjenner fortsatt Guaido som den konstitusjonelt legitime presidenten i Venezuela og ikke Maduro, hvis gjenvalg i 2018 ble ansett som uredelig.

Hans autoritære sosialistiske regime får også skylden for sammenbruddet i landets økonomi og demokrati, så vel som for den humanitære krisen, den verste i nyere søramerikansk historie.

Til tross for denne krisen sier opposisjonen denne uken at Maduros regjering fortsatt sender 11 millioner fat venezuelansk olje til sin allierte Cuba i år for å hjelpe til med å støtte opp det kommunistiske regimet der.

Men venezuelanske analytikere sier til WLRN at på kort sikt vil det mest realistiske resultatet av Maduro-opposisjonsforhandlingene ikke være en slutt på den politiske konfrontasjonen.

Det første trinnet vil i stedet sannsynligvis være en avtale om å la det internasjonale samfunnet sende mat, vaksiner og annen humanitær hjelp til Venezuela uten innblanding av regimet.

Maduro og opposisjonen hadde startet samtaler formidlet av Norge for to år siden, men de har stoppet under press fra Trump -administrasjonen.