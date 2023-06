«Magnificat»: Presten er en kvinne

Charlotte (Karin Viard), kansleren for bispedømmet i Paris, blir vekket midt på natten av sin assistent Anne (Annite Rossum). Hun er sammen med en gammel prest som er død. Men legen nekter å forlate stedet uten å gi dødsattesten personlig til en bispedømmetjenestemann. Når Charlotte finner ut av det, tror hun at noe er galt. Men legen er bestemt: far Pascal er… en kvinne.

Mgr Mevel (François Berléand) og hans assisterende biskop (Patrick Catalifo) er knust. De ønsker å kremere liket så snart som mulig og prøver å holde denne historien om en kvinneprest i skyggen. Men, ivrig etter å forstå hvordan far Pascal klarte å holde en slik hemmelighet så lenge, bestemmer Charlotte seg for å gjennomføre sin egen etterforskning, som sender henne inn i hennes egen fortid i kirken. I sin første film, «Magnificate», stiller Virginie Sauver spørsmålstegn ved kvinnenes plass (her den unge Anne Rose) i kirken. ©Athena Kvinners plass i kirken Kirken, en hemmelighet… vi er de første på den kjente siden Forstørre. I sin første film tilpasset Virginie Sauver-romanen Kvinner i svart Anne-Isabel Lacassagne, en avisfavoritt korset I 2017 forestilte denne bibliotekaren i et religiøst mediebibliotek, som kjenner Kirkens virke fra innsiden – han arbeidet spesielt i bispedømmet Paris – denne trivielle situasjonen – men som i Kirkens lange historie var nødvendig. Å eksistere… – å stille spørsmål ved kvinners plass i et idealisert patriarkalsk univers. Forfatter av flere TV-filmer (Noen dager mellom oss I 2003 med Sarah Forestier eller Brødre med Tewfik Jallab i 2011) og miniserien Arte North Bend I 2015 signerte Virginie med Sauver Forstørre Hans første film for kino. Kanskje hun ville legge litt for mye i det… Debatten om kvinnelige prester er ikke ny, men fortsatt aktuell (selv om «ikke evig» som uttalt av Johannes Paul II i 1995). Det er veldig interessant å nærme seg det gjennom denne inkongruente startsituasjonen. Men vi føler at det er kjønnsspørsmålene som interesserer filmskaperen mer enn den teologiske debatten. I et forsøk på å dekke over skandalen, blir biskop Mevel (Francois Perliand) tvunget til å arrangere en spesiell begravelse for «far» Pascal. ©Athena polar fortynning Sauver trekker historien nærmere en thriller, og beskriver nøye denne etterforskningen, som opprinnelig ble utført i kirken. Men det glemmer hun i heltinnenes måte å tenke på fortiden sin, som gjør at hun kan nærme seg en annen hindring for Kirken på en litt kunstig måte. READ Adele vekttap: Shortfood Diet Plan bak Adele vekttap endring Endelig er Karin Viard overbevisende i hovedrollen, mens François Berléand spiller rollen som den onde biskopen som er klar til å gjøre hva som helst for å skjule sannheten uten å svekke omdømmet til selskapet hans. Karin Wiard spiller detektiv i «Magnificat». ©Athena Forstørre En religiøs thriller Av Virginia Redeemer Håndskrevet papir Virginie Sauver og Nicholas Chilhol Fotografering Nomi Gillette Musikk Nathaniel Mechaly lovgivende forsamling Thibaut tomat med Karin Viard, François Berléand, Patrick Catalifo, Maxime Bergeron, Anaïde Rozam, Patrick d’Assumçao… Varighet 1t37