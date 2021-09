Magnus Carlsen vant norsk sjakk i 2021

GM Magnus Carlsen vant den norske sjakkturneringen for tredje gang på rad og for fjerde gang. Som i første halvdel av turneringen endte verdensmester Armageddon på fjerdeplass i kampen mot verdensmesteren GM Ian Nepomniacci.

GM Alireza Ferozza ble nummer to bak GM Richard Rapport akkurat som i fjor. GM Sergei Karjakin, som vant de to første utgavene av den norske sjakken, falt til GM Aryan Tari i Armageddon for å ende femte.

Siste etapper

# Fed Navn Evaluering Tradisjonell verdens undergang Total 1 Magnus Carlson 2855 12 7.5 19.5 2 Alireza Ferozza 2754 15 3 18 3 Richard Report 2760 12 4.5 16.5 4 Ian Nepomniacci 2792 3 9 12 5 Sergei Karjakin 2758 3 7 10 6 Ariske Tari 2642 3 4 7

Etter sin fjerde grad ved Stavanger sa Carlson “denne gangen er enda bedre.” “Dette året har vært veldig vanskelig, åpenbart, halvveis. Det virker ikke mulig. Det er en virkelig tilfredsstillende suksess.”

– Magnus Carlson

Verdensmesteren har spilt mange kamper i karrieren med en treg start, som bare er en kamp til. “Jeg rustet ikke, jeg kom ikke noe sted,” sa han og la til at i den skuffende første omgangen hadde han fire uavgjorte og ett nederlag i de klassiske kampene. Alle fire Armageddons han spilte vant.

Men hvordan endret han det?

Carlson: “Først og fremst tror jeg at jeg jobbet veldig hardt i løpet av kampene. Jeg hadde ikke mye arbeid; hver kamp var vanskelig, jeg måtte slipe hver seier. Men selvfølgelig lønner det seg å vinne.

Carlson: “Det var ikke lyst, men omstendighetene brakte alt jeg forventet.” Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

I sitt klassiske spill – det siste før verdensmesterskapet – valgte Nefomniacci en linje i Italia, som nylig har blitt veldig populær på mange online Blitz -arrangementer. Carlson visste det sikkert, og han bestemte seg for å følge et Blitz -spill han spilte med GM Wesley Chow, noe som innebar å godta et litt dårligere, men mer solid midtspill.

“Jeg valgte en linje som var litt dårlig for svart, men ikke noe for spesielt,” sa han: “Jeg synes det holdt godt.” Med det noterte han trekkene sine 28 … Q7, 29 … Qf5, Og 30 … Rd5.

Napomniacci: “Jeg følte at jeg hadde en god fordel etter å ha tatt e-filen, men på en eller annen måte var det ikke så lett å utnytte, så jeg synes han spilte bra. Når han fant denne ideen 30 … Rd5, Og noen ganger … Rb5, du vet, er ikke et så ensidig spill som jeg skulle ønske, så jeg tror uavgjort er mer eller mindre en objektiv avgjørelse.

To klassiske spor mellom Carlson og Neptun i Stavanger. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

For at Armageddon skulle vinne, spilte Nepomniacci en Wien og vant en seier i begynnelsen, men Carlson stolte på sitt biskopspar. Etter 10 runder ble det klart hvor slitne spillerne egentlig var da de enkle, utvekslingsvinnende 16 … Ba6 bommet fullstendig på begge deler. Etter det kunne Nephomnias ikke oppnå en bestemt fordel, ble presset og tapte til slutt.

På denne måten endte de to sammenstøtene mellom de to spillerne ved verdensmesterskapet i 2021 i en Armageddon -seier for Carlson, som kommenterte: “Det er bra, men jeg har vært veldig sliten på Armageddon de siste dagene. Jeg har ikke hatt mange dager på Harmageddon. Men … biskopene er så sterke at det endelig reddet meg! “

“Jeg tror dette spillet har en symbolsk betydning, fordi jeg tror Richard er det på samme tid [was] Spillet er ikke så viktig fordi han ikke gjorde det bra med Black, så han kommer ikke til å vinne spillet sitt, sa Napomniachi. Noen ganger synes jeg det er noen gode marginer for hvitt, men uansett har disse to biskopene alltid en sjanse til å trekke uavgjort. “

Nok en Armageddon -seier for Napomniachi mot Carlson. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Hans lagkamerat Tari var imponert over Carlsons kampsuksess og firespillsserier: “Det er utrolig å gjøre dette på et slikt felt. Det er flott å være tilbake etter hans opptreden, så det er veldig hyggelig.”

Forståelig nok var Nefomniacci ikke så begeistret for kampen: “Resultatet var ekkelt, helt ekkelt med tanke på alle sjansene jeg savnet, spesielt disse to kampene mot Firuza og Arian, men samtidig tror jeg det var veldig effektivt.”

Neptun: “Resultatet er ekkelt.” Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Kampen varte noen runder for Robert, som tapte mot Fayrouza i siste runde og hans andreplass. Hans kommentar: “Endelig er det over. Når lidelsen er over, er dette min favorittdel i hver sjakkkamp!”

– Richard Report

Som vinneren av kampen, kunne Feroze vinne fire kamper på rad. “To linjer på fire seire i andre omgang var ikke veldig syke,” sa Carlson, som ble inspirert av toeren: “Jeg så ikke det komme, ærlig talt, det er en fantastisk vri.”

“Det føles bra,” sa Feroza. “Etter en veldig hard førsteomgang er jeg glad for å være tilbake i kampen. Andreplass rett etter nederlaget mot Magnus, så jeg kunne ikke forestille meg det. Jeg er nesten seks, syv poeng lavere.”

Fayrouza vant fire kamper. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Seieren mot Robert er en vill affære, verdig til en konfrontasjon mellom de to mest interessante spillerne som har kommet inn på de 10 beste plassene i verden på grunn av denne kampen.

Topp 15 bilder etter sjakk i Norge: 2700chess.com.

Spillet startet med en morsom linje på Rosolimo og ble knivskarp da Fairooza bestemte seg for å droppe nybegynneren på A1 – han bestemte seg ikke. “Hvis han spiller på denne linjen, burde han vært forberedt [it] Fordi jeg synes at dette offerofferet er veldig interessant, “sa Fayrouza.” Jeg har ikke sett det jeg har forberedt før, jeg tok det med i løpet av kampen. Jeg trodde jeg kunne ofre; Jeg har ingen mulighet til å være dårlig her. “

En av de viktige linjene var at det var håp som Michael Tal fordi motorene foretrakk svart. Imidlertid, etter hvert som det gikk (og ofte i Tallinn -kamper), kunne forsvareren ikke finne problemer, og Robert fikk snart alvorlige problemer fordi Fayrouzas trekk hadde et sterkt taktisk grunnlag:

Fjerde seier på rad for Firuza. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

To ganger vinner Karjakin endte på femteplass denne gangen-ikke et like godt resultat som lagkameraten, kanskje fordi den ene av de to russiske spillerne ikke hadde fri. Han bemerket også at Karjakin ikke føler seg helt frisk fra VM.

Han kommenterte sin siste rundekamp med Tari og sa: “Jeg ønsket å spille og glede meg over å spille fordi jeg ikke visste når jeg skulle spille et konkurransedyktig spill neste gang, så jeg prøvde å spille kreativt i det klassiske spillet.”

Tari: “Jeg synes jeg spilte bra. Det er en veldig komplisert kamp; noen ganger kunne jeg ha satt litt mer press.”

Tari mot Karjakin. Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Karjakin ble 1.b3 Armageddon og noen ganger møtt med Taris interessante og vakre gode boliglån. Imidlertid vant opplevelsen til slutt.

“I Blitz må du spille nøyaktig. Han spilte noen feil trekk, og så fikk jeg en frisk soldat, og jeg tror det er veldig bra for meg,” sa Karjakin.

Karjakin og Tari deler noen tanker etter Armageddon Foto: Leonard Oates / Norsk sjakk.

Tari, i sin kamp: “Dette er så mye bedre enn i fjor. Jeg er så glad for å ha vunnet en kamp her. Det er så vanskelig å slå disse gutta. Jeg er så spent på ting og erfaring å lære.”

Firouzjas neste kamp FIDE Chess.com Grand Swiss starter i slutten av oktober. Carlson og Tari reiser allerede neste søndag European Club Cup I Nord -Makedonia.

Så, i slutten av november, er det verdensmesterskapet. En tidligere deltaker kom med noen kommentarer -Karjakin: “Jeg tror det blir en veldig interessant kamp. Det er veldig viktig hvem som kommer i best form. Jeg synes Ian bør slappe av.

“Jeg vet ikke om Magnus, om han vil hvile eller om han vil spille i en annen kamp. For meg kommer jeg definitivt til å hvile og forberede meg. Men i utgangspunktet viste han at han er sterk i denne kampen, men han gjorde feil . Jeg tror han vil være klar og dra nytte av mulighetene.

Han var sterk, men han gjorde feil. Hvis han gjør de samme feilene i kampen, tror jeg Ian vil være klar for dette og dra nytte av mulighetene hans.

– Sergei Karjakin

Norsk sjakk fant sted 7.-18. september 2021 i Starwanker, Norge. Dette formatet er en dobbel runde mellom seks spillere. Tidsgrensen er 120 minutter for hele spillet, som starter på 41 med en økning på 10 sekunder. Ved uavgjort spilte spillerne et Armageddon -spill med de samme fargene. EN Seier i hovedspillet ga tre poeng; Tap i hovedspillet, null poeng; Uavgjort i hovedspillet, seier på Armageddon, 1,5 poeng; Et tap i Armageddon, et poeng.

