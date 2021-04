Manchester United er nå femte på tabellen med 12 poeng foran West Ham, med bare 15 igjen å spille, så en Champions League-køye er nær ved å bli forsvart av Ole Gunner Soulscar. 72 minutter har gått siden dette, og Harry Maguire hadde en fargerik stek (oppfinnelse brukt) for Fred, og overskriftene til den målløse trekningen var hver United-historie – Leeds lønnsom og – led av feil radar.

Det Fred får beskjed om av kapteinen sin, er et tegn på publikums frustrasjon: de hadde nok sjanser til å fullføre Marcelo Pizzas lag, men det var et forsprang av Don James, Bruno Fernandez, Marcus Rashford og Mason Greenwood. .

Det samme problemet plaget Leeds, med senterspissen Patrick Bombard, som hadde sultet hele ettermiddagen, hadde også muligheten til å droppe Manchester City og gjøre uavgjort med Liverpool. I et forsøk på å snappe seieren fulgte Maguire-Fred Contremes franskmannen Edinson Cavani med et sent skudd bare minutter etter Soulscar Paul Pogba – til James.

Å se mennene hans fortsette å ønske å bryte ned barrierer, men det fungerte ikke. Nærmere et punkt er den riktige avgjørelsen. Dette betyr at teamet til Pizza rykket opp et sted til en mer pålitelig niende – 49 poeng foran Arsenal – og Soulskars enhet var åtte bedre enn Leicester, andre.

Tanker om Norge og spillerne hans reiser nå til Roma torsdag på Old Trafford i første etappe av Europa League semifinalen. Med 10 poeng ligger Manchester City helt klart på femteplass Premier League Tittelen, klubbkonkurransen på andre nivå på kontinentet, er Uniteds siste håp om å bryte den fireårige trofetørken denne sesongen.