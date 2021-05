Maguire vant ikke løpet for å nå finalen, avslørte Oli

Det er usannsynlig at Harry Maguire vil komme seg etter en ankelskade i tide til Manchester Uniteds Europa League-finale, har Ole Gunnar Solskjær sagt.

Aguire savnet Uniteds tre siste kamper etter å ha blitt tvunget ut i 3-1-seieren over Aston Villa etter å ha skadet ankelbånd.

Solshire hadde håpet på at United-kapteinen skulle komme tilbake i tide for å møte Villarreal i Gdansk neste onsdag, men selv om Maguire nå går uten krykker, er sjansene for å spille igjen før sesongslutt fjerne.

“Han vandrer, men det er fortsatt en lang vei å gå fra å gå til å løpe. For å være ærlig, tror jeg ikke vi får se ham i Gdansk, nei,” sa Solskjær.

“Som jeg har sagt mange ganger, til tirsdag kveld, skal jeg gi ham sin siste treningsøkt for å se om han kan prøve å være der. Jevnt og trutt blir han bedre, men leddbåndene tar tid å gro.”

Maguire deltok på premieren på en ny dokumentarfilm om den legendariske United-treneren Sir Alex Ferguson torsdag kveld og ble sett gående fritt for første gang siden skaden, men Solskjær insisterte på at kapteinen hans var langt fra matchfitness.

United-sjefen har sagt at han ikke vil risikere Maguire eller bringe ham tilbake for raskt gitt 28-åringen håp om å spille i Englands første Euro 2020-kamp mot Kroatia 13. juni.

Solshire sa tidligere denne måneden: “Vi håper det er klart, og hvis det er klart for oss, vil det være klart for euroen.”

“Norge er ikke i eurosonen, jeg er ikke veldig bekymret.”

(© The Independent)

Belfast Telegraph