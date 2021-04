Mailstrom har en nostalgi for skjulte perler ‘frosne’ turer

I oktober 2014 måtte fans av Disney World si farvel til Mailstrom, som ligger inne i den norske paviljongen til Epcot World Showcase, noe som førte til den nå frosne Ever After som bodde i samme bygning.

Men visste du at når frysen noen ganger ble åpnet for publikum, førte den også med seg et lite stykke poststrøm?

Relatert: Frosne turopplevelser venter, selv etter at de er midlertidig stengt!

Mailstorm var glamorøst, med gjester som gikk gjennom viking, isbjørner og til og med kjemper i norsk historie! Det var definitivt en morsom og unik tur, spesielt for gjester som er interessert i myter og fantasier.

Bedårende små lundefugl ble også innlemmet i attraksjonen som gjestene ønsket å se. Selv om Mailstorm stengte i 2014, lever lundefuglene fortsatt!

Når den frosne alltid er på skipet, hvis du ser på den siste scenen, vil du se noen søte lundefugler per side. Dette er de samme eksakte lundefuglene som brukes i Mailstrom!

Matthew H. (@ Imager999) tok meg med på Twitter for å dele et bilde av Mailstrom lundefugler som ble funnet frossen i, og skriver:

Mailstorm lundefugl på slutten av Frozen Ever After. #Maelstrom #Frozen #FrozenEverAfter #Epcot #WorldShowcase #DisneyWorld #WDW #WaltDisneyWorld #DisneyParks

Relatert: Historiske detaljer er skjult i Mailstrom

Det er så gøy når Disney Imagineers bringer fortiden inn i fremtiden, og vi elsker at Mailstorm alltid lever i frysepunktet. Så neste gang du drar på båt på en frossen båt, ikke glem å se de søte Mailstorm lundefuglene for litt nostalgi!

Alltid frossen

Nedenfor er den offisielle turbeskrivelsen, Hilsen av Disney:

Reis til Arendell på et eldgammelt nordisk skip mens du tar en musikalsk tur i den frosne vinterverdenen. La det gå igjen og igjen Finn et sete på båten din og la det sammenleggbare vannet føre deg gjennom den frosne pilen , Du gni skuldrene med noen “steiner” – Christophes familie fra Goblin Valley. I den iskalde blå verdenen i de nordlige fjellene venter det fortryllende snøpalasset til dronning Elsa. Ta en titt på overraskelsen … Hold også øye med Anna, Olaf og noen flere frosne venner. Denne fortryllende “Sommersnødagen” -feiringen – fylt med mange av dine favorittfrosne rytmer – smelter sikkert selv de kaldeste hjerter! Finn ut det før du drar

Denne sangfylte seilasen er en langsom båttur som skjærer bakover og fremover i smale fossefall. Du kan være våt!

Frossen etter en av favorittrittene dine? Visste du dette morsomme faktum om poststrom lundefugl? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.