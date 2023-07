«Make It Unsellable»: Denne fagforeningen har en plan for å stoppe Delhaizes ledelse fra franchisebutikker

Etter 17 uker med fagforeningskamp, ​​siden kunngjøringen 7. mars om Delhaizes ledelses intensjon om å franchise de 128 butikkene som fortsatt er integrerte, beveger den kristne fagforeningen seg inn i «andre halvdel». Denne tirsdagen lanserer CNE boycottdelhaize.be for å fremheve hvordan Leo-kunder misliker merkevaren med et klart mål: «Gjør butikker uselgbare«.

I mai i fjor lanserte et stort utvalg av sivilsamfunnsrepresentanter en boikottoppfordring. Forbundets mål i dag er å intensivere bevegelsen ved å spre den. Folk som ønsker å delta i bevegelsen kan registrere seg på den dedikerte siden, angi starten på boikotten og det gjennomsnittlige beløpet de ville ha brukt per uke med et løvetegn i fravær av sosial konflikt. Ifølge generatoren, som ble lansert tirsdag morgen, fratok de første 57 nettstedene Ahold Delhaize nesten 270 tusen euro.