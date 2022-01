Makrofagforeninger skylder på treffet etter salgskunngjøringen: “For hardt for personalet”.

I tillegg etterlyser medlemmene av Næringsrådet at det organiseres et ekstra Næringsråd på alle steder og ved hovedkontoret. Avisen De Tijd meldte onsdag at det tyske distribusjonskonsernet Metro ønsker å selge sitt belgiske datterselskap og at samtaler er i gang med potensielle kandidater. Belgias president Vincent Nolff svarte i avisen med å referere til «rykter og spekulasjoner».

“I følge administrerende direktør er dette normal virksomhet, og hvert år hender det at det publiseres i pressen, men de ansatte er ikke beroliget,” anslår Nevelstein.

Fagforeningene er dermed ikke klar over det potensielle salget, men de var kjent med en videosamtale i desember mellom administrerende direktør i det tyske morselskapet og alle landene hvor Metro er til stede. Under dette møtet dukket spørsmålet opp om det ville bli et nytt salg eller stenging i nær fremtid. “Administrerende direktørs svar var veldig tydelig: han indikerte at det er en analyse på gang i alle land og bare land som har bidratt positivt vil forbli i porteføljen. Vi vet at Belgia ikke er en del av disse landene,” forklarer delegaten.

Den tyske Metro Group har 17 butikker i Belgia: 11 Metro og seks Macro. En betydelig del av eiendommen tilhører også distribusjonsgruppen. Distribusjonskjeden i Belgia har prestert dårlig i flere år.