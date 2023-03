Mål forut for Apple? Cupertino-selskapet jobber på en Apple Watch med et kamera Business AM

Hva om grensen mellom smarttelefoner og tilkoblede klokker ble skjerpet litt mer ved å utstyre sistnevnte med kameraer? Apples siste patent antyder det.

Nyheter: Cupertino-selskapet har søkt patent på en » bærbar elektronisk enhet med digitalkamera («Bærbar elektronisk enhet med digitalkameraenhet»). En beskrivelse som antyder at en fremtidig Apple Watch-modell kan ha et kamera.

Detaljen: patentet beskriver en bærbar enhet med en «bump» på toppen av skiven, der et kamera vil bli plassert (se nedenfor).

Tro mot sin stil vil Cupertino-selskapet sørge for at dette «fremspringet» passer inn i objektet naturlig og ikke bryr seg, for å tilby en enhet med et elegant design.

Apple ville også sørge for å tilby et kamera som lever opp til sitt rykte, så teknologigiganten ville satse på et 0,9-12 Mp kamera, som er i stand til å ta opp til 4K-video med 30 eller 60 bilder per sekund.

økende oppmøte

Utstyrt med et kamera vil Apple Watch åpenbart tillate deg å ta bilder og videoer, men den vil også være nyttig for andre formål, inkludert:

«Ansikts-ID, fingeravtrykkdeteksjon, QR-kodelesing (Quick Response), videokonferanser, biometrisk overvåking (for eksempel hjertefrekvensovervåking), fotografering, video- eller bildefangst, eller en hvilken som helst kombinasjon derav,» beskriver Apple i patentet sitt.

Oppsummert kan denne fremtidige Apple Watch -hvis den blir realisert – tilby en rekke bruksområder og kan nesten erstatte en iPhone, vel vitende om at noen modeller allerede tilbyr Internett- og mobiltilkobling.

En idé også utforsket av Meta

Apple er ikke alene om å studere muligheten for å integrere et kamera i en tilkoblet klokke. En annen teknologigigant tenker også på det: Meta.

Faktisk har Mark Zuckerberg-imperiet jobbet med sin første smartklokke på en stund. Sistnevnte vil ha den spesielle egenskapen å bære fra ett til to kameraer, i tillegg til å ha en avtakbar skive.

Et prosjekt hvis utvikling ikke ville vært uten vanskeligheter for Meta. I tillegg kommer turbulensen selskapet har måttet møte de siste månedene, som har satt en bremse på de ulike pågående prosjektene.

Det faktum at Apple er ute etter å lansere en tilkoblet klokke med kamera kan legge press på Meta, spesielt siden når det gjelder smartklokker, er Cupertino-selskapet mer av en størrelse. Apple dominerer fortsatt dette markedet i dag, til tross for at det kommer nye spillere.

Merk: det er fortsatt mulig for Apples konsept å forbli i patentstatus. Cupertino-selskapet sender svært regelmessig inn søknader til de kompetente amerikanske myndighetene uten at alle deres patenter kommer til live. Til syvende og sist er det mest et middel til å beskytte fruktene til teamene dine i stedet for å annonsere et neste produkt.