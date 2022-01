Malaysia i Frankrike 5: Vincent Tedian prøver en ikke-fungerende ventil på Boktanafs, Hannah er “hatt”

Den 34 år gamle komikeren, som var invitert til å promotere showet sitt «En kunstaften», sa på spøk at mange ville fortjent dårlig smak. Franskmannen, som opptrer på Bouffes du Nord, blir avlyst hver kveld i showet og lider av en infeksjon.

“På grunn av ydmykelsen (!) av coviteria, avlyser folk besøket så setene blir lagt ut for salg igjen hver kveld. Ordtaket er at noens regjering er noens ess. Ring teatret eller kom til billettluken! Hvis jeg fanger regjeringen, vil Jerome Commando erstatte meg (feil)“, Skuespilleren forklarer at det er ledige plasser hver dag på Instagram-kontoen hans.

Først da prøver han en ventil som ikke gir ønsket effekt. Denne mandagskvelden lærte vi virkelig Triste nyheter om Igor Bogdanoff, Seks dager å dø Etter sin doble Crisca. Vincent Dedian opprettet denne lenken for å prøve komedien hans, som skapte oppstyr i Anne-Elizabeth Lemoine-samlingen.

“Nå ja, for eksempel er Boktanafene døende … Nei, beklager, det har vi ikke rett til å si. Nei, men jeg mener, mange avbryter på grunn av regjeringen“Vincent Dedian skapte et øyeblikk av fred og ro blant de i settet.

Minutter før komikerens spøk “kunngjorde programlederen til TPMP dessverre døden til en venn, Igor Boktanoff. Showet sluttet ikke der, Cyril Hanuna la merke til køen og svarte umiddelbart på Twitter-kontoen hans. “Jeg avslutter showet! Men for en skam! Forskjellen mellom denne fyren og Boktanafs er respekt for andre og klassekamerater. Sjokkerende sint hat! Jeg håper han beklager familie og slektninger,” sa han. Han skriver.

I skrivende stund leverte ikke komiker Cyril Hanona den forventede unnskyldningen.