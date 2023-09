Mali: Norge stenger sin ambassade i Bamako og forklarer hvorfor

Hvis ambassaden Norge har PMK Ikke bare opererer i Mali, men også ansvarlig for å representere Norge i Burkina Faso, Mauritania, Niger og Tsjad.

Utenriksdepartementet sa at det for tiden jobber med løsninger for å beskytte den diplomatiske representasjonen Norge I disse landene etter at ambassaden er stengt.

Beslutningen kommer selv om FNs (FN) sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som avslutter mandatet til FNs flerdimensjonale integrerte stabiliseringsmisjon i Mali (MINUSMA). årlig, etter anmodning fra myndighetene PMK.