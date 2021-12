Mallory Kapsi (“Beste kokk”) drar til Paris for å åpne sin første gode restaurant!

Han nevnte MAX for noen dager siden. Den belgiske semifinalisten av «Top Chef» sesong 11 la offisielt ut nyheten på Instagram.

Hvor langt å gå Mallory Capsi Siden avreise “Beste kokk” I 2020. Etter å ha besøkt Yves Mattagnes kjøkken, har den unge kokken mer energi etter å ha åpnet en epimeral chipsbutikk-lekter i Paris og konseptrestauranter i Brussel med finalisten til “Top Chef 11” Adrian Cassot. Reserve. Faktisk gjør innbyggerne i Brussel seg klare til å dra tilbake til den franske hovedstaden, hvor de åpner sin første deilige restaurant! Mallory la ut et flott prosjekt på Instagram-kontoen sin.

Denne restauranten er i bildet av det unge talentet på kjøkkenet og kalles ganske enkelt “Mallory Cupsi”. Kokken skal dit i januar 2022. Adresse? 28, rue des Acacias, Paris (17. arrondissement). Bord? Tirsdag til lørdag, 12.00 til 14.30 og 20.00 til 21.30. På stedet lover Mallory å sette ut for å oppdage “hemmeligheten til aspargesrosen, hemmeligheten bak aromaen, eller delikatessen til den skarpe, kokos-rødbete-foie gras-kombinasjonen.” 55 euro, 69 euro for 4 retter; 110 euro for 6 retter. Denne nettsiden.

Dette er en stor dedikasjon til denne 24 år gamle kokken som allerede har vunnet et stort publikum og nyter stor anerkjennelse fra sine jevnaldrende. «Målet mitt er å gjøre folk fornøyde med matlagingen min og fremfor alt å være tro mot meg selv», forklarer han på sin nettside. I dag realiserer han drømmen sin: Å åpne sitt eget selskap. “Jeg vil takke alle menneskene som støtter meg og hjelper meg å implementere planene mine på daglig basis. Uten dem hadde ikke alt dette vært mulig,” skrev han på sin Instagram-konto.

Gratulerer til ham!