MALMO – UNION: Tony Bloom går til garderoben for å gratulere unionistene etter å ha vunnet førsteplassen!

For et smil i unionistleiren torsdag kveld klokken 21.00. Mellom gleden over utført arbeid og fortvilelsen over en slik balanse. «Vi vet at det kommer til å bli et vanskelig år, men det dette laget har oppnådd ved å kombinere mesterskapet og Europa så godt er fantastisk.»Konsernsjef Philip Bormans gratulerte. «Gratulerer til ham og treneren for å ha styrt laget godt ved å gi alle spillerne en sjanse.»

T1 var også spennende, «stolthet» Hva laget hans oppnådde. «Målet var å kvalifisere seg, men å gjøre det, å toppe gruppen etter fem runder, å slå Bundesliga-lederne, å slå en side av Prahas nivå er utrolig.»

Hans lags fremgang er slik at Karel Gerrard nesten blir opprørt når han tenker tilbake på det foreløpige Champions League-oppgjøret mot Rangers etter 2-0-seieren i første etappe. — Ja, det tenker jeg ofte.Han er enig. «Vi skulle ikke ha tapt der 3-0, men du kan ikke leve i fortiden. Fremfor alt er jeg glad for å se hva vi lærte. Den dagen tapte vi på bortebane uten å spille hjemme. Fotball, men etter det registrerte vi ni mot ni for å spille spillet vårt.»

Gratulerer er på sin plass for Tony Bloom, som i en sjeldenhet tok til garderoben for å tale til laget etter møtet for å gratulere dem med alle prestasjonene de har oppnådd de siste tre årene. Gratulerer eksepsjonelt med et eksepsjonelt resultat. Biz gjenta i mars?