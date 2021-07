Man City-fans føler at Jack Graylish har sluppet overføringsnotatet med Bill Foton-innlegget.

Manchester City-fans elsker det voksende vennskapet mellom overføringsmål Jack Graylish og hans ‘lillebror’ Bill Foden.

By Er ivrige etter å signere Grealish Denne sommeren, med en prislapp på over 100 m. Etter to gode sesonger i Premier League for Aston Villa, fortsatte Grealish sin form med EM-laget i 2020.

Et sentralt alternativ fra benken med to assistenter til navnet hans, Grealish har bevist sin kvalitet på den største scenen og viser City hva han kan tilby hvis han blir med.

Grealish ser ut til å være godt likt i England-troppen, og Raheem blir sett på å tulle rundt med Sterling og City-spillere på forskjellige punkter. Foton.

Naturligvis styrket disse båndene onsdag da England vant sin første EM-finale mot Danmark i en lykkelig Wembley.

Etter spillet ga Crelish ut en video av ham og Fotan: “My Lil Pro” og en romantisk hjerteemoji.

I så fall er det ikke overraskende å se kommentarer fylt av City-fans om at Grealish og Foden kan spille sammen på Etihad neste sesong, da noen har spøkt at dette innlegget bekrefter at han vil flytte klubber i sommer.

Graylish ble byttet ut i andre omgang mot Danmark, men det var først etter at Harry Kane fremhevet England at han ble uvanlig erstattet for andre periode på ekstraomgang.

Forklaring til avgjørelsen sa manager Gareth Southgate: ”Til slutt hadde Rahim mange problemer, og det var så vanskelig å spille hele natten, det måtte være Bill eller Jack å komme ut.

“Vi tok den avgjørelsen, ikke en enkel, men han forstod den fullt ut og sa til slutt” Kafar, jeg er ikke bekymret for hvor vi kom til finalen! “

“Men jeg trodde han hadde den innflytelsen vi lette etter da han kom inn i spillet.”