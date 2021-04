Man UDT avslører omfanget av misbruk mot spillere før sosiale medier boikott

Å bli med resten av United engelsk fotball for en boikott på sosiale medier mandag 3. mai fra 15:00 BS til 23:59 BS, spillere og mange andre assosiert med fotball misbrukes kontinuerlig og kontinuerlig online.

For boikotten vil klubben og Manchester United Foundation stenge alle offisielle Facebook-, Twitter- og Instagram-kontoer over hele verden. Manchester United har gjennomført sin egen grundige studie for å analysere hva slags misbruk spillere blir utsatt for på tvers av Twitter, Instagram og Facebook. Gjennomgangen så på online aktivitet fra september 2019 til februar 2021 og testet om bruken av villedende ord mot spillernes navn eller kontomanipulasjoner, inkludert rasisme, homofili og misforståelser.

Analysen fant at overgrep mot klubbspillere siden september 2019 har økt med 350%. I analysen ble hvert feil innlegg klassifisert med 3300 innlegg, rettet mot spillere som spilte for United-laget på det tidspunktet gjennom hele rapporteringsperioden.

Gjennomgangen fant:

Innlegg 86% av disse innleggene er rasistiske, 8% homofile eller transfobe;

Aktivitet Denne funksjonen registrerte mer enn 400 ugyldige spilleroppføringer i januar 2021;

Rac De fleste rasistiske innlegg har ordet N (og variasjoner)

Spell) eller emojis brukt med rasistisk hensikt (ape, sim, banan, gorilla).

Fans er også målrettet mot misbruk på sosiale medier. Denne studien fremhever det økende misbruket av bruker-brukere i fotballmiljøet siden sommeren 2020. 43% av disse innleggene er rasistiske, 7% er homofile eller transfobe.