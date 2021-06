Man United foreslår Ballon d’Or eller seksjon for Sancho-avtale på £ 86 millioner

Madden United “foreslår” en Ballon d’Or eller divisjon for å være en del av Jadan Sancho-avtalen, men rapporter sier at Borussia Dortmund er “ikke interessert”.

Sancho har lenge vært assosiert med flyttingen til Old Trafford. Han kommer tilbake til Premier League i fjor sommer.

Winger gikk med på personlige vilkår med The Red Devils, men de og Dortmund kunne ikke akseptere overgangsgebyret. Den tyske siden ønsket ikke å redusere Sanchos estimat til 3 103 millioner.

Manchester United ‘torturerte’ Sanso da tyskere snudde bord

Sancho Ordet fortsetter å tiltrekke Dortmund. Han scoret åtte mål og elleve assists fra sine 26 turer i Bundesliga.

Engelskmannen står i køen Man United Tilbake i sommer. Overføringsgebyret er fortsatt det eneste klebrig punktet som trer i kraft.

Idrettsutøvere Man United har kunngjort at åpningstilbudet til Sanchez er over i sommer. Med tilleggene har de donert 75 millioner dollar til Dortmund.

Bundesliga-organisasjonen forventer at Sancho betaler nærmere 86 millioner m i sommer.

Avstanden i estimatet betraktes som “uoverstigelig” da begge parter nå diskuterer en mulig bonus. Man United “foreslo” en Ballon d’Or-divisjon, men Dortmund var ikke interessert.

Rapporten sier: ”Avtalen ser nå ut til å ha blitt redusert til en bonus. Dortmund-ledere er åpne for tillegg som skaper en del av den endelige personen, men ønsker at de skal oppnås realistisk. De foretrekker bonuser basert på klubbinntekter gjennom suksess i stedet for individuelle priser.

«De var for eksempel ikke interessert i en Ballon d’Or-kategori, som ble foreslått av United og ville bli utløst hvis Sancho kom blant de tre beste i den årlige prisen.

“United la den samme betingelsen til avtalene som involverte Anthony Marshall og Bruno Fernandez. I forhandlinger med Fernandez i januar 2020 ble Sporting Lisboa presset tilbake mot den spesielle fusjonen, før de gikk med på det da United på forhånd godkjente garantien.”

