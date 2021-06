Man United utveksling sist: Fabrizio Romano bekrefter “ferdig avtale”, medisin som er ute denne måneden

I følge Fabrizio Romano, Manchester United har fullført signeringen av Tom Heaton fra Aston Villa, med en medisinsk hendelse som skal finne sted i slutten av juni.

Hva er de siste overføringsnyhetene som involverer Tom Hayden?

Mirror kunngjorde forrige månedHeiden sa ja til å flytte til Man United etter at kontrakten med Villa gikk ut.

Tidligere Burnley-keepere Dean Henderson og David de Gea sies å ta sikkerhetskopi for å bli med i klubben.

Hva sa Fabrizio Romano om Heiden?

Når vi snakket på Hear We Go-podcasten, bekreftet Romano Heatons overgang til Man United er en avtale.

Den anerkjente omplasseringsjournalisten, “Tom Heaton har en kontrakt, ja, han blir med i to sesonger som gratisagent. Som en opsjon i kontrakten er avtalen over.”

Italieneren sa også at United Gold Keeper ville fullføre medisinen sin i den siste uken i juni.

Han sa: “Han vil ha medisin den siste uken i juni, han vil fullføre trekket og han vil signere en ny kontrakt der som den nye Manchester United-keeperen, så dette er en avtale.”

Hvorfor skjer denne avtalen først i vinduet?

Denne avtalen skjer først ved overføringsvinduet Heiden var ikke på kontrakt den siste dagen i juni 35-åringen har ikke fornyet avtalen med Villa, noe som betyr at hans to års opphold i klubben slutter i sommer.

Keepersituasjonen i Man United er også noe forvirrende. Det er ennå ikke et klart førstevalg mellom pinnene Henderson og De Gea har endret seg gjennom sesongen, Selv om paret ble tilbudt en kombinert lønnsslipp 5 475 kg per uke.

Hvis han bestemmer seg for å selge en av klubbens to viktige skuddstoppere, vil signering av Heaton gi United et sikkerhetsnett. Storbritannia er internasjonalt, mer enn nummer to Premier League rene laken i karrieren.

Startet Heiden sin karriere i United?

Heaton begynte sin fotballreise på Red Devils Men klarte ikke å komme inn i startoppstillingen på Old Trafford og spilte aldri for laget.

Han forlot United permanent i 2010 etter en rekke gjeld og beviste seg i mesterskapet, men han gjorde seg virkelig et navn på Burnley. Keeperen hjalp til Sean Taichs side opprykkes til Premier League I begge tilfeller.

Det virker passende at Heaton kan avslutte livet med klubben han startet.

