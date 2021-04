Man Utd, Liverpool, Arsenal og Tottenham slutter seg til Chelsea og Manchester City for å avslutte European Super League | Fotballnyheter

Manchester United, Liverpool, Arsenal og Tottenham følger Chelsea og Manchester City når de går ut av den foreslåtte Super League.

By Til tross for nyheten fra begynnelsen, bekreftet den første Premier League-siden offentlig sin tilbaketrekning fra splittet tirsdag kveld Chelsea De gjorde en vending dagen før.

Premier League-ledere sa i en uttalelse tirsdag kveld: “Manchester City Football Club kan bekrefte at de formelt har beskrevet prosedyrene for å forlate planleggingskomiteen for European Super League.”

Tirsdag kveld kunngjorde de resterende fire av Premier League ‘Big Six’ sin støtte til planene om å danne en delt europeisk Super League.

“Vi gjorde en feil, og vi beklager det,” sa han Arsenal. “Vi vet at det vil ta tid å gjenvinne din tillit til det vi prøver å oppnå i Arsenal, men beslutningen om å være en del av Super League vil gjøre det klart at vårt ønske om å forsvare klubben du ønsker er drevet av Arsenal. Support spillet du ønsker med mer solidaritet og økonomisk stabilitet. “

I sin uttalelse, Manchester United Han sa: “Vi har lyttet nøye til reaksjonene fra våre fans, den britiske regjeringen og andre sentrale interessenter. Vi er forpliktet til å samarbeide med andre i hele fotballsamfunnet for å komme med bærekraftige løsninger på de mangeårige utfordringene spillet står overfor. “

Liverpool Han sa: “De siste dagene har klubben mottatt representasjoner fra forskjellige sentrale interessenter, både innenlands og eksternt, og vi vil takke dem for deres verdifulle bidrag.”

Og Tottenham President Daniel Levy sa til klubbens nettside: “Vi beklager bekymringen og sorgen forårsaket av ESL-prosjektet.”

Vi vil ikke delta i European Super League.#MUFC – Manchester United (anManUtd) 20. april 2021

Liverpool Football Club kan bekrefte at vårt engasjement i de foreslåtte prosjektene for å skape en europeisk Super League er opphørt. – Liverpool FC (LFC) 20. april 2021

Som et resultat av å ha lyttet til deg og det bredere fotballmiljøet de siste dagene, faller vi ut av den foreslåtte Super League. Vi gjorde en feil, og vi beklager det. – Arsenal (Arsenal) 20. april 2021

Vi kan bekrefte at vi formelt har begynt prosessen med å trekke oss fra plankomiteen for European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #TAKKER – Tottenham Hotspur (pSpursOfficial) 20. april 2021

ChelseaFans protesterte mot en planlagt delt liga utenfor Stamford Bridge i forkant av tirsdagens Premier League-kamp mot Brighton, som er forstått å ha ombestemt seg på grunn av den globale tilbakeslaget.

Klubben var den siste som offisielt bekreftet sin tilbaketrekning fra Premier League-medlemmer, og sendte en uttalelse tidlig onsdag morgen: “Vi har nå tid til å fullstendig vurdere denne saken, og vi har bestemt at vårt fortsatte engasjement i disse prosjektene ikke vil være til det beste av våre supportere eller det bredere fotballsamfunnet. “

Ifølge Sky Sports ‘Cave Solhogolin var “reaksjonen på ESL-prosjektet helt negativ, og klubben sto i fare for å dekke over alt det gode arbeidet den gjorde.”













0:37



Peter Czech ber Chelsea-fans om å la lagtrenere gå inn ettersom mange har samlet seg for å protestere mot Super League-planene.



“Chelsea tok en siste øyeblikk avgjørelse om å bli med i ESL forrige uke. De angrer nå på den avgjørelsen og aksepterer at det var en feil. De følte at de måtte” hoppe på toget da de forlot stasjonen. Tren for å gå hvor som helst. “

Tolv stiftende klubber fra Premier League, inkludert Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham, var bredt kritiske til søndagens kunngjøring av turneringen.













4:19



Thomas Tuchell sier at han ikke vet noe om saker utenfor banen, men er trygg på klubbens hierarki



Statsminister Boris Johnson lovet å “bryte” kampen og sammenligne den med et “kartell”, mens 14 andre Premier League-klubber avviste planen og truet sanksjoner mot UEFA-opprørsgruppen.

Super League for å “revurdere” planen

Etter tilbaketrekningen av de resterende seks medlemmene av den foreslåtte European Super League og alle de seks engelske lagene, sa han: “Vi vil revurdere de mest hensiktsmessige tiltakene for å restrukturere programmet.”

Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan og Juventus la ut en felles uttalelse onsdag morgen.

“The European Super League er overbevist om at den nåværende tilstanden til europeisk fotball må endres,” heter det i uttalelsen. “Vi foreslår en ny europeisk konkurranse fordi det eksisterende systemet ikke vil fungere.













3:09



Sky Sports News-sjefskorrespondent Brian Swanson avslører at noen Premier League-spillere ‘ikke vet noe’ om mislykkede Super League-planer.



“Programmet vårt tar sikte på å tillate utvikling av spillet samtidig som det skaper ressurser og stabilitet for hele fotballpyramiden, inkludert å bidra til å overvinne de økonomiske problemene som hele fotballsamfunnet opplever som et resultat av epidemien, noe som vil øke solidaritetsutbetalingen til alle fotballpartnere.

“Til tross for at engelske klubber har blitt varslet om deres avgang og tvunget til å ta slike avgjørelser på grunn av press på dem, tror vi at vårt forslag er i full overensstemmelse med europeisk lov og forskrifter, som det fremgår i dag av en rettsavgjørelse for å beskytte dem mot Super League. “

“Gitt den nåværende situasjonen, vil vi revurdere de mest hensiktsmessige trinnene for å redesigne programmet, og alltid ha i tankene våre mål om å gi en bedre opplevelse for fansen og øke solidaritetsutbetalinger til hele fotballsamfunnet.”

FA: Vi er alle sammen

Fotballforbundet ønsket nyheten om at noen klubber hadde bestemt seg for å trekke støtten fra den nye klubben.

En FA-rapport lyder: “Engelsk fotball har en strålende historie med muligheter for alle klubber, og spillet er enstemmig i å nekte en lukket liga. Etter design kunne det ha delt vår kamp, ​​men i stedet har den forent oss alle.

“Vi vil takke fansens innflytelsesrike og tydelige stemmer på dette tidspunktet og holde de ledende prinsippene for fotball sanne. Det er en kraftig påminnelse om at dette er en sport, og vil alltid være for fansen.

“Vi vil takke statsministeren, statssekretæren og idrettsministeren for deres faste og kritiske støtte mot disse planene.”

Statsministeren gratulerer Chelsea og byen for avreise

Tidligere på tirsdag, Statsminister Boris Johnson kritiserte Super League-planene, Sammenligner dette med en “slags kartell”.

Etter nyheten om Chelseas og Citys avganger, tvitret Johnson: “Avgjørelsen tatt av Chelsea og Manchester City – hvis den blir bekreftet – er helt riktig, og jeg berømmer dem for det.

“Jeg håper andre klubber som er involvert i European Super League vil følge etter.”

Chelsea og Manchester Citys avgjørelse – hvis den blir bekreftet – er helt riktig, som jeg berømmer dem for. Jeg håper andre klubber som er involvert i European Super League vil følge etter. – Boris Johnson (eller Boris Johnson) 20. april 2021

Kultursekretær Oliver Dowden twitret også: ”Den gode nyheten er at Chelsea og City har sett inntrykk, og jeg ber andre om å følge etter raskt.

“Hele ESL-handlingen viser at disse eierne ikke er relatert. De misforsto fullstendig styrken de føler fra fansen, spillerne og hele landet. Fotball er for fansen.

“Vår fan-ledede gjennomgang pågår fortsatt, og jeg tror fast på behovet for reform. Vi må sørge for at dette aldri skjer igjen.”

Seferin var ‘fornøyd’ med at City hadde trukket seg

Bilde:

Montreux (AB) snakker på den 45. UEFA-kongressen til UEFA-president Alexander Sefer



Foran andre Premier League-klubber har UEFA-president Alexander Seferin ønsket Manchester City å trekke seg fra det lukkede ligaprogrammet.

Han sa: “Jeg er glad for å ønske City velkommen tilbake til den europeiske fotballfamilien.

“De har vist stor oppfinnsomhet i å lytte til mange stemmer – spesielt deres fans – og har beskrevet de viktigste fordelene med dagens system for all europeisk fotball, fra Champions League-finalen i verden til den første spilleren i en grasrotklubb.

“Som jeg sa på UEFA-kongressen, krever det mot til å innrømme en feil, men jeg tviler aldri på at de hadde evnen og sunn fornuft til å ta den avgjørelsen.

“Byen er en virkelig ressurs for sporten, og jeg ser frem til å samarbeide med dem for en bedre fremtid for den europeiske sporten.”