Crystal Palace 0-0 Manchester City

Blekkspruten Patrick Vieira er like klissete som alltid.

Beseiret av Crystal Palace i Etihad i høstManchester City ble nok en gang beseiret Eagles Denne mandagen på Selhurst Park (0-0). Pep Cardiolas menn, i likhet med Riyad Mahrez, helte vann i et London-bur, men den algeriske landslagsspilleren så innsatsen hans ende i hendene på Vicente Quaida (22).Og32Og), Eller utenfor loven (45Og) Den spanske målvakten hatet også dirigenten Kevin de Bruyne (14)Og26Og) Totalt har Pep Cardiolas menn blitt angrepet 18 ganger. Kan ikke finne feil.

Nesten alle har prøvd, men John Stones (19Og) Eller Bill Foten (27Og) Fikk ikke skuddet, og Bernardo Silva klarte ikke å rette opp det spente midten til Jack Graylish (71).Og) Lagret per post på en kanon avfyrt av Joao Gonzalo (19)Og), Den Eagles Snik seg ned og fant punktet de lette etter. Synd for Citys ambisjoner, det risikerer at Liverpool kommer tilbake til en posisjon onsdag.

Vi visste at global oppvarming var et faktum, men derfra så vi mesterens ledelse smelte som is i solen …

Crystal Palace (4-3-3): Quaida – Klein, Anderson, Cuehi, Mitchell – Coyote, Schlub, Gallagher – Alice (IU, 65)Og), Modetta (Edward, 65Og), Jaha. Trener: Patrick Vieira.

Manchester City (4-3-3): Ederson – Walker, Stones, Laford, Cancello – Rodrigo, De Bruyne, Bernardo – Mahres, Photon, Grilish. Trener: Pep Cardiola.