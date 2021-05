Manchester City planlegger å signere et nytt dyrt defensivt trekk i sommer med en flytting på 52 millioner dollar til Sports Lisboas Nuno Mendes.

Den 18 år gamle venstrebacken Mendis har vært en sentral del av sporten denne sesongen og har gjort 34 opptredener i alle konkurranser siden han fullførte sin 19 år lange venting på den portugisiske tittelen.

Game Mail Forstår at Citi allerede har tatt første kontakt med Mendes agent, Miguel Pinho, som også representerer Manchester United-stjernen Bruno Fernandez.

City har allerede fått innledende kontakter med Mendes ‘agent Miguel Pinho gjennom Summer Switch.

Under samtalene ønsket City å finne ut om Sporting er åpen for å selge Mendes i sommer, men den portugisiske siden er bare villig til å selge hvis Premier League-mesterne betaler klubbregistreringsgebyrer.

United-midtbanespilleren Fernandes har for tiden den rekorden siden han forlot Sporting til Old Trafford i januar 2020. Startgebyret er $ 46,6 millioner.

På det første møtet for to uker siden ga de ikke Sporting City noe fast image, men insisterte på at de ønsket å slå klubbens overgangsrekord med Mendis.

Mendis vil bli lagt til, og spill forventes også å vente til Portugal-manager Fernando Santos kårer troppen sin for Euro 2020 i håp om at verdien kan øke hvis han presterer bedre i sommer.

Imidlertid sa en sportskilde Game Mail Klubbens president, Frederico Varandas, er klar til å spille hardball, og vil bare slippe Mendes hvis City betaler 70m (m60m) løslatelsesvilkår.

City ønsker å gi 44,3 millioner dollar gjeld til Sporting i to sesonger og Pedro Boro.

Men City forventes å avvike på en eller annen måte basert på spillerens estimat og planlegger å tilby en total pakke på $ 60 millioner ((51,6 millioner).

Det inkluderer 0,3 44,3 millioner startgebyrer og den unge spanske forsvarsspilleren Pedro Boro, som har hatt gjeld hos Sporting i to sesonger.

Den entusiastiske spanske høyrebacken har returnert fra Napoli for et to-årig lån til Sport tidligere denne sesongen, og avslørte 37 opptredener i alle konkurranser.

Den portugisiske siden ønsker å beholde Boro utover 2022, men er ikke klar til å inkludere ham i kontrakten for Mendes.

Spillet, som ble kåret til portugisiske mestere for første gang siden 2002 på tirsdag, søker separate samtaler.

City har ennå ikke tilbudt et formelt tilbud til Mendes, men de forventes å være en stor fan med Pep Cardiola de neste ukene. Mendes er interessert i å flytte til Storbritannia.

Champions League-finalistene inngår en femårig avtale verdt 1 2,5 millioner (1 2,1 millioner) i året for Mendes.

Dette vil øke Mendis nåværende lønnsøkning med seks ganger.

Benjamin Mendy har vært et problem for Cardiola siden han kom til City med treningsproblemer og Alexander Jinkenkos avgang fra midtbanen.

I likhet med senatets tilbake Aymeric Laporte har Joao Concelo til tider spilt der, men Mendis ‘signering vil gi en langsiktig løsning på situasjonen.

Med Ruben Diaz og Nathan AK i løpet av sin periode som sjef i Cardiola City, kom han inn på over 100 millioner dollar i fjor sommer.

Cancello er verdsatt til 55 millioner dollar i 2019, mens Laborde, Mendy, Kyle Walker og Danilo slo seg sammen til en kostnad på 190 millioner dollar i 2017/18.

John Stones ble kjøpt for $ 47,5 millioner i den første sesongen av Cardiola.