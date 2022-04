Manchester City og Liverpool tar på seg nok en eksepsjonell kamp, ​​hvor De Bruyne stråler

Man City og Liverpool sørget for nok en prestisjefylt kamp. I kampen om mesterskapet overga begge lag seg steg for steg. Delingen (2-2, samme poengsum fra første etappe) lønner seg for Mankuns som beholder ett poengs ledelse. Kevin de Bruyne åpnet scoringen og avslørte hele kampen.

Spesielt sport og respektabelt klima. I forrige spill, Cardiola Og Kloden Utvekslet gleder, berømmet sin «største rival i karrieren» først, mens den andre «ikke forsto at fotball ga at han aldri vant C1 med Man City».

Det er et ekstra snev av galskap rundt møtene mellom disse to klubbene. Fordi de har beholdt sin uimotsagte dominans siden 2018, og denne turneringen vil være et vendepunkt i 2022-mesterskapet.

Så når Sterling Snubler allerede Alison Fem minutter senere visste fotballfanen at han skulle nyte en 90-minutters flytur. Fordi etter en handling Kevin de Bruyne Ved å utnytte kampens andre sjanse, åpnet han scoringen utenfor boksen (6., 1-0) med en uheldig avledning fra folden.

Det skrives at for en god kamp må Liverpool ha en fullstendig og umiddelbar reaksjon. Åtte minutter senere, i en vakker felles scene, Trent Alexander Arnold Gir ballen Diego Jota. Portugiseren legitimerer sin funksjonstid ved å holde tellerne lik (13., 1-1).