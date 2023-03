Manchester City overgår Leipzig med fem ganger Haaland, topplassering mot Inter Porto

Manchester City vant sju mål mot ingen mot Lepic, mens Inter kom til kvartfinalen i Champions League etter en målløs uavgjort mot Porto.

Etter en deling Et mål overalt I Tyskland vil Manchester City neppe gjøre en feil mot Leipzig tirsdag kveld. lagkamerater Kevin De BruyneTilbake i startelleveren og målscorer på slutten av kampen, drepte de raskt all spenning fra det uunngåelige. Erling Holland Mancunian dro dit med fem ganger for å forsegle kvalifiseringen.

Norge scoret på straffemerket i det tjuende minuttet etter en volley. Benjamin Heinrichs. Sekunder senere var tallet 9 opportunistisk til å score med en heading mens motstanderens keeper var på bakken etter et skudd fra De Bruyne. Rett før pause scoret han igjen et Foxes-mål utenfor overflaten ved å dytte en ball tilbake. Ruben Diaz.

Det var ikke snakk om at herresiden sakket ned i andre periode Pep Guardiola Å være kaptein Ilke Gundogan Han scoret kampens fjerde mål med et ustoppelig kryssskudd. Noen minutter senere benyttet nordmannen sjansen til å besegle sin første Champions League-firing. Etter en kamp i området… før han plantet sin femte rose på en ny ball, trakk den rett etter et hjørne. Den katalanske taktikeren bestemmer seg til slutt for å slippe stjernespissen sin på timemerket i stedet Julian Alvarez. De Bruyne slutter seg til festlighetene, og scoret et fantastisk mål på stoppetid med et krøllskudd fra distanse.

Innbyggerne nøyer seg med å i det stille klare å offisielt sjekke kvalifiseringen til neste runde.