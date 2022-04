Manchester City – Real Madrid: 5 sifre som beviser at det er (sannsynligvis) årets kamp

2 : Scorer fra det andre minuttet av kampen, Kevin de Bruyne Han scoret det raskeste målet i Champions Leagues semifinalehistorie.

3 : Begge lag har scoret minst tre mål i denne kampen. Det er første gang på 23 år at dette har skjedd i C1-semifinalen.

7 : Syv mål i en enkelt kamp på dette stadiet av turneringen, bare to ganger i Champions League-historien: Ajax Amsterdam – Bayern München (5-2) i april 1995 og, mer nylig, Liverpool – AS Roma i april 2018 (mer 5- 2).

14 : 14 roser er plantet i C1 denne sesongen. Kareem Benzema Sitter nå foran Robert Lewandowski (13) rangerer først i denne rangeringen. De Benz Bak den polske spissen på listen over mestscorende i turneringen (86 mot 85). Han har et par kamper til denne sesongen for å klatre opp på pallen bak de urørlige Cristiano Ronaldo (140) og Lionel Messi (125) Med 14 mål i en enkelt kampanje er den tidligere OL-spilleren bare tre lengder fra CR7-rekorden (17 i regnskapsåret 2013-2014).

19 : I den motsatte leiren fortsetter en annen kandidat til Ballon d’Or å skinne: geniet Kevin de Bruyne. Et mål og assistent mot Madrid Thibaut Courtois Så (vel, hvordan møtes vi igjen) KDB Av de 19 kampene som ble spilt i 2022, var 14 avgjørende (dvs. 9 mål og 10 assists). Inkludert mål mot Manchester United, Liverpool, Atletico Madrid og Real Madrid. Flott klasse.

Den andre etappen mellom Manchester City og Real Madrid finner sted på Bernabeu onsdag klokken 21.00. Sov mer enn syv ganger…