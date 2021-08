Manchester City åpner amerikanske Laborde til salgs i sommer. Post Rapporter.

Laborte har vært hos City de siste tre og en halv sesongene, men det sies at han vurderer alternativene sine før overføringsfristen.

Spinard var tilhenger av Ruben Diaz og John Stones for sentrale defensive roller, mens han tidvis spilte venstreback.

Det er nå rapportert at byboere får lov til å forlate denne måneden hvis han mottar et tilbud på 60 millioner for sine tjenester.

Juventus Og regnes som Real Madrid -fans, men det er tvilsomt om de vil kunne signere ham innen 31. august.

SportsSlens Vision:

Stones fremtid med klubben var tvilsom på slutten av kampanjen 2019/20, men han gjenopprettet seg senere med konsekvente skudd med Diaz.

Laborte har ligget på benken konsekvent i de siste seriekampene. Han gjorde bare 16 opptredener. De fleste av dem kom da Pep bestemte seg for å trekke seg tilbake til en av Cardiola -gjengangerne.

Ikke rart han vil dra et annet sted. Cardiola var personlig enig i at tre til fire spillere kunne gå til utgangsdøren denne måneden.

Juventus og Real Madrid viser interesse Per uke 000 120 000 Mann, men vi vil ikke signere ham hvis den opprinnelige låneavtalen ikke er avtalt.

Bionconary står overfor en alvorlig økonomisk situasjon. Etter lange forhandlinger signerte de Manuel Locatelli fra Sassuolo Kreditt med lån å kjøpe.

Andre steder ser det ut til at Los Blancos har fokusert på den forsinkede testen for å signere Paris-Saint-Germain Kylian Empire. De tar ut midler og nylig solgte Martin Odecard.

Selv om franskmannen gikk inn i det siste året av kontrakten, kostet den 150 millioner dollar. Flyttet til Laporte kan ikke utelukkes, men en midtstopper ser ikke ut til å være en prioritet for dem.

Tidligere i sommer, Barcelona Det var Oppgitt som et mulig mål For Laporte, men vi kan avvise det alternativet i klubben der de ikke registrerer alle sommersignaturene.

Den gjenværende lønnsregningen bør reduseres League Lønningstak, det siste de tenker på er de store pengene de skriver under før overføringsfristen.

City har for tiden Nathan Ake som et annet seniorback-alternativ i midtforsvaret. De kunne ha stolt på Fernandinho og den høyt verdsatte Luke Empete for sikkerhet hvis Laborte dro.

