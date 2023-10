Manchester City, Super Holland og en unnvikende Toku fortsetter sitt feilfrie løp, med Obanta og Leipzig sikre.

Ubeseiret vant Mancuniens RB Leipzig (6 poeng) 3-1 mot Røde Stjerne Beograd. holder, Lois Opanda Han var på banen i 82 minutter og kunne ikke få navnet sitt på resultattavlen. Ingenting å bekymre seg for da lagkameratene raskt tok seg av jobben. David Rum I det 12. minutt var det Tysklands fordel Xavi Simons Drepet en god del av spenningen ved å sende et skudd i øverste hjørne rett før timen (58.).

Oppkalt av Red Star, Leipzig var i tvil i noen minutter etter målet Stamenisk (70.), men 84. var absolutt sikret med et mål som var uunngåelig Dani Olmo.

Med henholdsvis 9 og 6 poeng er Manchester City og RB Leipzig på vei til å kvalifisere seg. Young Boys og Red Star (1 poeng hver) ga ingen rom for feil.

I gruppe E, Atletico de MadridAxel WitzelI hjertet av Madrids forsvar i 90 minutter, Celtic sløst bort en stor sjanse til å ta ledelsen i sin gruppe med uavgjort 2-2 i Glasgow. Diego Simeone Og folket hans er likevel glade for å forlate Skottland med et poeng. De etterfølgende spanjolene utlignet med det uunngåelige etter et mål fra Furuhashi Antoine Griezmann (25., 1-1), men ble raskt kjølt av et mål fra en ny skotsk signering Luis Palma (28., 2-1). Alvaro Morata Et suverent headet mål (53.) brakte de to lagene tilbake på jevne vilkår og startet et mislykket Madrid-fremstøt som endte med et nedrykk. Rodrigo DePaul (82.).

Feyenoord leder gruppe E-tabellen med 6 poeng etter å ha slått Lazio 3-1 på kvelden. Atletico de Madrid (5 poeng) er bedre enn Lazio (4 poeng) og Celtic (1 poeng).