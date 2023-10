Manchester City utestenger to mindreårige for å ha fornærmet Sir Bobby Charlton

Opptak dukket opp på sosiale medier som viser folk som sang for Charlton under pausen av Citys Premier League-kamp med Brighton sist helg, etter at fotballspillerens død i hans alder ble offentlig bekreftet. 86 år gammel.

«Manchester City kan bekrefte identiteten til to mindreårige i forbindelse med de stygge ropene som ble hørt på Etihad Stadium ved pause i forrige helgs kamp mot Brighton og Hove Albion,» heter det i en uttalelse fra Manchester City-klubben. En legendes bortgang: 9 ting å vite om Sir Bobby Charlton «De aktuelle personene har blitt utestengt fra alle hjemme- eller bortekamper, og detaljene deres har blitt sendt til Greater Manchester Police, som etterforsker saken. Etter utfallet av den pågående politietterforskningen, «er individene underlagt offisielle klubbforbud og utvisning.» City-manager Pep Guardiola hyllet Charlton sist lørdag. «Jeg er lei for Manchester United-familien, for familien hans og for England,» sa spanjolen. «Denne typen spillere og personligheter representerer engelsk fotball som ingen andre kan. Våre kondolanser går ut til familien hans spesielt. Vi vil sende våre kondolanser til ham neste uke når vi reiser til Old Trafford for vår mesterskapskamp. «Det vil vi. Vis respekt,» la han til før han konkluderte: «Sir Bobby Charlton representerte United og Englands fotball som ingen andre.»