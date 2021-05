Manchester United-fans får lov til å delta i Premier League vs Fulham

Etter at Old Trafford har vært stille i mer enn et år, får fansen komme tilbake i banen for Premier League-uavgjort med Fulham på tirsdag.

Fanrekorden er mindre enn United-rekordstjernen på stadion. Kalt ‘Fortress Old Trafford’, det er hælen på Ole Gunner Solskages sidohæl, mens deres fjerne rekord er eksemplarisk. En seier eller uavgjort mot Wolves i deres siste kamp betyr at de har tapt hele Premier League-sesongen på gaten til tross for at de tapte seks ganger i samme kamp hjemme.

Fraværet av fans er absolutt en stor del, så nyheten om at 10.000 supportere får delta på tirsdagens kamp er velkommen, til tross for nylige protester.

– Avgjørelsen om å tillate 10.000 fans inn på stadion for tirsdagens kamp mot Fulham ble gjennomgått på fredag ​​etter anti-Glaser-protester. Post Rapporter.

Det er tvilsomt at kampen torsdag før Liverpools nederlag ble ansett som en formalitet etter regjeringens beslutning om å lette låsing av kontroller.

Etter nødforhandlinger mellom Trafford Borough Council, lokalt politi og beredskapstjenester United og deres sikkerhetsrådgivende komité – Fulham Certificate of Safety ble endelig utstedt sent på dagen.

‘United drar nå til Old Trafford for første gang på mer enn 14 måneder, og drar til Manchester Derby i mars i fjor.

‘Det er frykt for at dette kan gi muligheter for bråkmakere, og at motstandere kan infiltrere fansen som går inn i kampen og forårsake ytterligere forstyrrelser. United håper de vil vite hvem som kommer til Old Trafford, med supportere som søker om billetter med en stemmeseddelse og står overfor alvorlige identitetskontroller på bakken. ‘

Med Fulham allerede ute og United allerede garantert Champions League-fotball, er ikke utfallet av tirsdagens kamp signifikant. Fansens jubel når de hører navnene gjentatte vil imidlertid øke mottakelsens moral når mennene forbereder seg til Europa League-finalen mot Villarreal 26. mai.