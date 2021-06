Manchester United har faner på Manchester City-stjernen Nathan AK

I følge The Sun (m / d Uttrykke), Manchester United er interessert i Manchester City-stjernen Nathan Ake Løs deres defensive svakheter.

Red Devils-kapteinen er i et partnermarked Harry Maguire I hjertet av sikkerhet. Mens United-kapteinen ofte er en pålitelig forsvarer, er mangelen på en pålitelig partner fortsatt et stort spørsmål.

Gitt Liverpool og Citys suksess de siste årene, kan ikke viktigheten av å bygge et solid forsvar undervurderes. Både Virgil van Dijk og Ruben Diaz har vist at forstørrelse av en forsvarsspiller kan endre lagets formuer.

Manchester United trenger å finne en pålitelig partner for Harry Maguire (Matthew Ashton – AMA / Getty Images)

Denne uttalelsen er falsk fordi vi har for mange Dyrbar beskytter I Maguires verden. For Tango er det imidlertid to, det er ikke en eneste mann i den engelske landskampen på fredag.

AK er den siste spilleren og entusiastiske valget for å bli med oss. Den nederlandske forsvarsspilleren Pep kom til Cardiola i stor skala M 40 millioner Flyttet fra Bournemouth i fjor sommer. Imidlertid har han nettopp spilt 10 beste flyspill Og var ofte en sikkerhetskopi.

Med slike som Diaz, John Stones og Aymeric Laporte, vil AK være under intenst press for å gjøre sitt utgangspunkt. Han kunne ha vært heldig hvis han hadde eksplodert den koden på Old Trafford.

Vil United AK lande?

AK kan også være billigere enn andre alternativer. Dette kan hjelpe oss med å fordele penger andre steder i valutamarkedet. United er knyttet til Real Madrids Rafael Warren, Villarreals Pav Torres og Sevillas Jules County. (M / d Uttrykke)

Også Manchester United News

Interessant, AK var Shortlist of United Sist sommer. Dessverre skulle det ikke være, han dro til Etihad.