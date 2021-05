Manchester United Harry Maguire tilbyr skadeoppdatering

Harry Maguire vil savne Premier League-kampen for Manchester United for første gang når han driver sin tidligere klubb Leicester på tirsdag.

Maguire, som spilte 71 kamper i hvert serieminutt før United vant 3-1 på Aston Villa, ble presset med en ankelskade i det 78. minutt etter et sammenstøt med Anwar L. Cassie på Villa Park.

På grunn av den raske omgangen i spillene har United-manager Ole Gunner Soulschauer allerede utelukket Maguire for Leicesters ankomst, og klubbkapteinen må skanne på mandag for å fastslå skadeomfanget.

“Spillerne lærer, vokser, teamet som helhet blir bedre,” sa Soulscare. “Dere har kommet til arenaen, ånd, vennskap, de støtter hverandre, det er konkurranse om steder. Vi er så glade for at vi gjorde det to ganger nå.

“Vi har en siste kamp å se frem til, jeg håper det blir med Harry Maguire. Jeg vet ikke. Vi må sjekke ham ut. Det kan ta noen uker, det kan være en dag eller to, hvem vet.

“Jeg håper han ikke er så ille, men jeg er ikke lege, vi må sjekke ham og ta en skanning i morgen. Jeg tror det er ankelen, underbenet, gutten landet på toppen av ham, så han fikk vridd ankelen. og en tallerken.



Laster inn video Videoen er ikke tilgjengelig Klikk for å spille

Trykk for å spille Videoen spilles av automatisk snart 8 Avbryt Leke nå

“Harry var flott, det er nesten uhørt, minuttene han spilte uten å savne et slag. Fitness var veldig bra, han er sterk, men i dag var det som gutten landet over ham, han vridde ankelen, så det er en ting du kan ikke egentlig forsvare deg selv. Dessverre måtte han dra.

“Jeg vet ikke hvor ille dette er. Kanskje er han tilgjengelig på en torsdag jeg ikke vet. Jeg skal fortelle deg neste tirsdag kveld når jeg ser dere alle neste.”

Eric Bailey forventes å stille opp på tirsdag for å erstatte Maguire mot Villa.