Champions League-trekningen vil ikke sette pulsen på Manchester United for europeiske utenlandskamper, men Ole Gunner Soulscare og spillerne hans må ha vært fornøyd med måten ballene falt på i Istanbul.

Turer til Bern, Bergamo og Villarreal er ikke de mest attraktive stedene på den europeiske kalenderen forent De møttes to ganger i første etasje for tre år siden og etter 2005, så vel som på bakken under skuffende forhold i mai.

Bergamo blir det nye territoriet, og Gian Piero Casparinis Atlanta vil trolig være Europas beste underholdningskunstnere, men det gjenstår å se hvor tilgjengelig disse turene blir.

Tilgjengelighet Må være de siste -16 lagvinnerne. Siden potten ble plassert i to, kunne United ha gitt en gruppedød eller i det minste risiko. I stedet ble de lagt til gruppe F, som ikke står i gratisspalten, men ikke burde være like ubrukelig og skuffende som forrige sesong.

Atlanta har fullført tre år på rad i Serie A, men italienske klubber har nylig slitt med å sette et preg på europeisk konkurranse. Villarreals dyktighet under Unai Emery ble oppdaget i United Gdansk, men Solskjærers lag må ha sparket seg selv for å ikke ha vunnet Europa League -trofeet, og spanjolene endte som syvende i den svake La Liga i årevis. Unge gutter burde piske gutter.

United kan slikke sine sår fra katastrofene i fjorårets gruppespill, men de er nå et strålende og sterkt lag, og ingenting annet enn topplassen i denne gruppen vil mislykkes. For et år siden slo de Paris Saint-Germain 2-1 i Paris og RB Leipzig 5-0 på Old Trafford, men planla å bli nummer tre. Det virker usannsynlig at det vil gjentas.

Signaturer Jadan Sancho og Rafael Varane De har lagt til denne standarden i løpet av sommeren, og i Varane er de fire ganger Champions League-vinnere under 28 år, en bemerkelsesverdig prestasjon og en nedstigning som bare kan hjelpe på Soulscare-siden.

Ambisjoner i United denne sesongen kan fokusere på Premier League og gå tå-til-tå med noen av de mest pålitelige utfordrerne fra Manchester City, Chelsea og Liverpool, selv om søndagens 1-1 uavgjort i Southampton allerede har fremhevet hvor mye som trengs. Den innenlandske kampanjen pågår.

Imidlertid kan Europa sikkert være mer enn distraherende. United har avansert til to kvartfinaler i Champions League på et tiår og har slått både Barcelona i 2019 og Bayern München i 2014. Denne sesongen virker som et rimelig mål.

Å vinne gruppen skulle gi United den mest komfortable uavgjort -16 uavgjort, hvoretter alt de trenger er litt flaks i trekningen og fremgang. Hvis ballene fortsetter å falle til engelske klubber, kan Champions League faktisk vinne lettere enn Premier League.

United, City, Chelsea og Liverpool utvikler en sterk fireveis kamp om tittelen, men de fire er blant de seks beste i løpet for å vinne Champions League. PSG er åpenbare favoritter etter å ha signert Lionel Messi, men deretter fire engelske klubber og Bayern München på det halve dusinet.

Italienske klubber har kjempet i Europa den siste tiden, med Champions Inter Milan som skal selge to toppspillere i sommer, Agraf Hakimi og Romelu Lukaku. Juventus har ennå ikke godkjent avgangen til Cristiano Ronaldo.

Problemene Real Madrid og Barcelona står overfor er godt dokumentert. Uten Messi vil de fire siste barene பார் a trolig ikke bry seg.

Så det er grunn til å tro at minst én Premier League -klubb kommer tilbake til Istanbul i mai. Etter trekningen torsdag, bør United forbedre sin Champions League -rekord det siste tiåret.

