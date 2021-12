Manchester United 3-1 Burnley

Mål: McDomine (8e), M (CSC, 27)e) & C. Ronaldo (35e) Røde djevler // Lennon (38e) Til Clarets

Endelig litt stillhet.

Skarpt og så kaotisk, Manchester United slo fortsatt Burnley Denne torsdagskvelden (3-1), i stedet – mindre enn en kamp – de første 4 og fire poengene fra Champions League.

Cristiano Ronaldo ble først sjokkert over hans utidige nederlag (6e), Til tross for den godt tilberedte pannekaken fra Luke Shaw, våknet til lyden av Old Trafford-poser. På en fantastisk kveld jobbet Scott McDomine litt hardere dagen før 80-tallet.e Bursdagen til Sir Alex Ferguson, hans berømte landsmann, er i gangene til Dreams Theatre. Skotten var i ferd med å spille inn et hat-trick med den intuitive, kronglete streiken i samme stil som alltid, og var fornøyd med en Bandarilla. (1-0, 8e), Det første målet med planting Røde demoner Innspilt i første kvartal av denne sesongen.

Overfor med Clarets Enkelt, men foran bulevardene til Mankunian Rearcard, valgte Jadon Sancho perkusjonsinstrumentet for å gjøre Ben Mee om til huden på burene hans. (2-0, 27e), CR7 holdt seg til den samme McTominay-stangen før han startet på nytt fra utsiden og på det tomme målet (3-0, 35e). Det var lite eller ingenting i andre omgang preget av Manchester Uniteds uniformsadministrasjon, og derfor er kveldens interesse soldat til ære for Burnley. Fra møll for arrangementet husket Aaron Lennon at raketten fortsatt var under drivstoff. (3-1, 38e).

Til tross for noen muligheter i romfartsindustrien, Burnley (18e) Står bare fast i én seier denne sesongen. Det var mot Brentford i slutten av oktober. Det er stimulerende.

Manchester United (4-2-2-2): De Jia – Van-Pizza, Bailey (Warne, 66e), Maguire, Shaw – McDomine, Matic – Greenwood (Talot, 81e), Sancho – Cavani, Ronaldo (Fred, 90e+3). Trener: Ralph Ranknick.

Burnley (4-4-1-1): Hennessy – Lotan, Tarkovsky, Mee, Taylor – McNeill (Peters, 84)e), Westwood, Cork (Stephens, 58e), Guðmundsson – Lennon (Vitra, 74e) – tre. Trener: Sean Dyce.