Manchester United blokkerte i ligaen. For øyeblikket ligger de røde djevlene på sjetteplass i Premier League, med den engelske klubben som sliter med å innfri forventningene sine med to ydmykende nederlag. Daily Mail har avslørt bak kulissene av denne krisen at den kan miste plassen til Ole Gunner Soulscare. Spesielt Cristiano Ronaldo ser ut til å være på vei opp mot nivået på lagets spill siden han kom tilbake til sin første kjærlighet i den engelske klubben. “Han visste at ting hadde endret seg siden han dro, men den portugisiske stjernen ble sjokkert over å se hvordan standarden i klubben hadde falt,” står det i Daily Mail.

En krise ser ut til å ha rammet Old Trafford. Etter et ødeleggende nederlag mot Liverpool (0-5) hjemsøkte det absolutt spillerne denne helgen og førte til Manchester City. De var helt overveldet under møtet og savnet helt temaet sitt.

Ifølge Daily Mail er denne fiaskoen en av mange. Ledelsen sies å være i sjokk over de to verste tapene.