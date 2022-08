«Manchester United må frigjøre Ronaldo» / England / Manchester United / SOFOOT.com

Modifisert

Grigri, det er over…

Selv om Cristiano Ronaldos ønsker fra andre steder, det ser ikke ut som Manchester United har bestemt seg for å la det gli unna ennå. En motvilje som Wayne Rooney ikke forstår. Et stort stativ Publisert i gangerDen nåværende DC United-manageren skriver: «Jeg synes United bør la Cristiano Ronaldo. Det er ikke det at Ronaldo ikke kan spille i Den Haag. Han kan spille i hvilket som helst lag.»

Så hvorfor la ham forlate klubben? Mann med 559 spill med røde djevler Tenk det «United er ikke klare til å kjempe om tittelen nå, så målet bør være å bygge et lag som kan vinne Premier League i løpet av de neste tre eller fire årene, og du må planlegge for det.» . Den portugisiske landskampens avgang er imidlertid et mål «Scorer alltid» .

Og hvorfor er ikke Washington på siden med vennen Rooney på benken?

PF