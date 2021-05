Manchester United har gått glipp av en ny $ 200 millioner treningskiteavtale med Manchester-baserte Hut Group i mer enn 10 år over en kampanje fra supporterne for å boikotte Glassers rettigheter og boikotte klubbens forretningspartnere. Seer Forstår.

United Groups administrerende direktør Richard Arnold sa fredag ​​at THG hadde trukket seg fra en avtale som skulle begynne 1. juli.

Merkingen av Myphrodine, et Cheshire-selskap eid av DHG, dukket opp på Uniteds treningsutstyr og ble sponset av AON, klubbens sponsorer av Carrington Training Center.

Forrige søndag Supporterprotest mot klemmer Liverpool utenfor Old Trafford er utsatt til neste torsdag, noe som fører til en United-kamp. Det er forstått at THG er en online tilbakeslag mot suksessive sosiale medier og United-partnere.

En anonym United-fanegruppe med hashtaggen Nodapennimore lanserte en online kampanje for å boikotte nøkkelklubber, inkludert Adidas, DAG Heuer og Cadbury, og skrev dem et åpent brev som lovet å målrette produktene sine.

THG, et selskap på flere milliarder pund med kontorer i nærheten av Manchester lufthavn, var bekymret for at en lokal virksomhet ville bli målrettet av misfornøyde fans i Stor-Manchester.

AONs kontrakt utløper 30. juni, noe som betyr at United kan kjempe en ny avtale med THG, som foreslått.

Glashers ‘overgang til å bli med i den nå nedlagte European Super League har utløst motstand fra tilhengere av den amerikanske familien. Det var litt frustrasjon og forlegenhet i klubben på seniornivå over hvordan ESL-splittelsen ble presentert.

Både DHG og United nektet å kommentere, og bekreftet at de som var kjent med avtalen på Old Trafford ikke var i pågående samtaler.