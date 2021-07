Personlige vilkår med Manchester United Real Madrid-forsvarer Rafael Varane ‘er ikke langt unna’.

France international har vært Manchester Uniteds langsiktige mål og kan flytte til Old Trafford for sesongen 2021-2022, etter at Real sa ja til å tillate utreise.

Hvis United skal signere en avtale i løpet av de neste ukene, forventes det at Varane drar rett til Manchester etter ferien, etter Frankrikes utgang fra EM.

Man United er ikke langt unna personlige betingelser med Real Madrid-forsvarer Rafael Varane

I følge Manchester Evening News er nektelsene mellom de to partiene beskrevet som ‘for sakte’, men United er sikre på å få Varanes signatur.

Ole Gunner Soulscare forbereder angivelig en $ 50 millioner pakke for å imponere den 28 år gamle Manchester i sommer.

Imidlertid kan Lalica-legender få et bedre tilbud etter å ha verdsatt stjerneforsvarer for 80 millioner dollar. Imidlertid kan de slite med å heve dette tallet med Varanes kontrakt da den utløper neste sommer.

READ OL i Tokyo bør tvinges bak lukkede dører ettersom den japanske regjeringen erklærer unntakstilstand France International (ovenfor) har vært et langsiktig overføringsmål for de røde djevlene

United ser på midtstopper kaptein Harry Maguire (over) som en lojal partner

En del av Uniteds motivasjon er forsvar, med Soulscare på jakt etter en pålitelig partner i midtstopperen for kaptein Harry Maguire.

Med fire Champions League-titler og et verdensmesterskap – brudgommen har etablert seg som Uniteds nummer et mål med sin legitimasjon.

28-åringen har takket nei til en ny kontrakt fra Madrid, og sa at spilleren ikke var fornøyd med Reals valg om å forhandle med Luka Modric, Lucas Vazquez og Sergio Ramos.

Derfor kunne den uvillige forsvareren benytte anledningen til Manchester United eller forhandle med Paris Saint-Germain.