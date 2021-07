Manchester United og Man City-målet Earling Holland svarer på et bud på $ 150 millioner

Earling Hollande sier rykter om at han vil by på 150 millioner dollar for sine tjenester fra Chelsea er usanne fordi han snakket om sin langsiktige fremtid i Borussia Dortmund.

Manchester United Og City of Manchester Begge er knyttet til Striker Holland, som kan være tilgjengelig for en $ 75 millioner billigere utgivelse neste sommer.

Men med muligheten til å starte et stort løp på en av Europas største klubber, har det blitt rapportert at Chelsea kan gå utover den kampen i et dobbeltforsøk på å signere i Holland i sommer.

Snakker med Dortmund forrige sesong, Holland Rapporten ble spurt om Chelsea-tilbudet, som han svarte på at han følte at en slik overgangsavgift var for høy for en spiller.

Han sa: “Jeg hadde ikke snakket med agenten min på en måned før i går, så du har svaret. Jeg håper dette bare er et rykte fordi det koster mye penger per person.”

Da Holland bodde i Dortmund en sesong til, ble han spurt om sin langsiktige fremtid i klubben foran neste sesongs auksjonskamp.

“Først har jeg tre år på kontrakten,” understreket han. “Jeg liker tiden her, men selvfølgelig er pokalen (forrige sesongs tyske pokal) viktig fordi det er det jeg vil.”

Han har signert med den tidligere United Holland-landskampen Jadon Sancho og er nær å legge til Rafael Varane når han vinner litt sølvtøy denne sesongen. City prøver å signere en elitespiss, Harry Kane topper mållisten sin.