Manchester Uniteds Premier League -sesong mot Leeds starter på Old Trafford lørdag ettermiddag.

Jatan Sancho Tilgjengelig for valg og umiddelbar signatur Raphael kommer, Som kom til Carrington for sin behandling i går, kan også spille en rolle – United vant 6-2 mot Leeds i et spennende møte tidligere.

Oppgraderer 28-åringen forventes å signere kontrakten sin offisielt Onsdag morgen, før han filmet scenene for hans visning i forkant av den planlagte ettermiddagsutlysningen.

I bytte nyheter mottok United en endring i jakten på Renez’s Eduardo Camavinga.

Dette er fordi, selv om franske rapporter har informert sine representanter om at den 18 år gamle gig 1-giganten ønsker å bli med Paris Saint-Germain, sies det at han ønsker å flytte til United i sommer.

Kamewinga, nå det siste året av kontrakten hans i Rennes, fortsetter å bytte til United på tvers av overgangsvinduet, og MEN forstår at Old Trafford Chiefs må signere en back i midten.

