Manchester United har nå bare en dag igjen til å komme i 2021/22 Premier League -kampanjen mot Leeds United på Old Trafford.

Etter hans 72,9 millioner trekk forent Forrige måned, ny rekruttering Jatan Sancho Kan gi sin introduksjon så mye som mulig Raphael kommer, Hvem behandlet ham på tirsdag, hvis de røde registrerer ham i tide.

Det antas at alle prosedyrer for å bringe Varane til Old Trafford er fullført, og den lille saken med offisiell kunngjøring bør gjøres. Hvis United hadde gjort det i dag og booket ham gjennom cut-off klokken 12.00, i en eller annen kapasitet, kunne han møte mot de hvite ved lunsjtid i morgen.

Andre steder har Wolverhampton Wanderers midtbanespiller Ruben Neves ‘søk etter en ny sentral midtbanespiller angivelig stoppet Uniteds interesse.

Å signere en ny midtbanespiller for United før du stenger overgangsvinduet er en topp prioritet, men finansiering vil diktere hva de kan gjøre på det feltet.

I mellomtiden lederen Ole Gunner Soulscare Han vil holde sin pressekonferanse før kampen i dag, og MEN Sport vil gi deg alle detaljene gjennom dagen.

