Manchester United planlegger angivelig en seriøs tropp for troppen sin i januar -overgangsvinduet, og sju spillere skal være i forkant.

Manager Ole Gunner Solkjer sies å være ivrig etter å organisere teamet sitt for å samle inn penger til børsen, med fare for å selge sin første gruppe stjerner.

Som det står i den Solen, Anthony Marshall, Jesse Lingard, Tony van de Peek, Bill Jones, Eric Bailey, Diego Dolot og Alex Dallas kan alle gå.

Anthony Marshall er en av syv stjerner Manchester United kommer til å selge ut i januar

Ingen av disse spillerne er førstelagsregulatorer på siden, så å selge dem vil ikke svekke startlaget eller det bredere laget.

Før de åpner vinteroverføringsvinduet på nyåret, planlegger de røde djevlene å snakke med de involverte spillerne for å diskutere fremtiden deres.

Marshall er fremdeles 25, men fremtiden hans på Old Trafford er fortsatt usikker etter flere inkonsekvente sesonger – spesielt etter den strålende signeringen av Cristiano Ronaldo som la til spissen.

Etter å ha signert fra Monaco som 20-åring i 2015, scoret franskmannen 17 mål i alle konkurranser og beviste umiddelbart sin kamp ved å score det beste målet i sin første arena mot Liverpool.

Den angripende midtbanespilleren Jesse Lingard (bildet) kan være en del av de røde djevlenes voldsomme måke

Imidlertid, med 23 mål i alle konkurranser i 2019-20, fortsatte Marshall å slite med å treffe nettet og scoret fire Premier League-mål i sin siste kampanje-hans felles laveste sum på seks år i klubben.

Attak midtbanespiller Lingards klimaks som United-spiller kom i 2017-18, da han scoret 13 mål i Englands VM-semifinale mot Russland.

Men to sesonger senere ble han lånt ut til West Ham, hvor han gjenvunnet Premier League -karrieren, scoret ni mål og skapte fem assists på bare 16 kamper og hjalp hamrene med å kvalifisere seg til Europa.

Lingard var åpen for å slutte seg til West Ham på en permanent kontrakt i sommer, men Soulscare lovet at han var en del av planene for førstelaget.

Den nederlandske midtbanespilleren Tony van de Peek skal også være i forkant

28-åringen har bare 28 minutter med ligahandlinger denne sesongen, og ga i forrige uke Champions League-uavgjort til den siste vinneren av Young Boys, og ser nå ut som om han er ute av det lange løp.

Den nederlandske internasjonale Van de Peek har i mellomtiden fem minutters spilletid under beltet i Premier League.

Den 24 år gamle profesjonelle, positive holdningen og sterke arbeidsmoralen og Soulscare kan lage riktig lyd om den tidligere Ajax-midtbanespillerens fysiske og mentale tilpasning til Premier League, men også han kan forlate klubben.

I mellomtiden ser det ut til at signeringen av Rafael Varane har redusert sjansene for Bailey og Jones for første lag.

Manager Ole Gunner Soulscare er angivelig opptatt av å selge spillere for å øke overføringskatten sin

Ettersom Varane og kaptein Harry Maguire tydelig gir førstevalgsparet og Victor Lindelof-backup, er det lite sannsynlig at begge støttespillerne vil se førstelagets handling-til tross for at Ivorian signerte en ny treårskontrakt i april.

Jones har sjelden spilt de siste to sesongene med Axel Duanzebi, som lånte på Aston Villa.

Solkjire er angivelig klar til å videreselge Diego Talot og Alex Telles.

Med unntak av Aaron van-Pizza og Luke Shaw og den allsidige 21 år gamle Brandon Williams, som har gjeld i Norwich, er det ikke noe annet skjold på hele ryggen, noe som betyr at Talot og venstreback Dallas vil bli erstattet hvis solgt.