Manchester United -spillerrating vs Leeds: Bruno Fernandez og Paul Pogba Best – Samuel Lughurst

David de Gea

Godt reddet 0-0 fra Mateusz Klich. Ingenting kunne gjøres med Luke Eilings Howitzer. 7

Aaron van-Pizza

Ryggen leverte ikke nok, og han ble fanget i hælene da han måtte gå videre. 6

Victor Lindelof

Han demonstrerte solide prestasjoner og sin fordeling med oppdagelsen av Uniteds fjerde Fernandez. 8

Harry Maguire

Eilingins fremstår litt tregt for å blokkere streiken, men det er nattplukking. Liten feil og trygg balanse. 7

Luke Shaw

I disse dager er det mer venstreorientert enn venstreback. Den fortsatte trusselen om hans veltalende brede spill. 8

Scott McDomney

Med skaden før sesongen var McDomini egnet for starten som en fele og kombinerte United-angrepet med sine initiativer. 7

Fred

Til tross for at han til tider var uforsiktig og slapp, brukte Leeds aldri sin vanedrag i samlivsbrudd. Audi scoret bedre i andre omgang. 7

Daniel James

Fast, men uforsiktig. Det var gode sjanser, men hans berøring eller avgjørelse var dårlig. 5

Bruno Fernandez

Startet stille, men krevde fremgang med et eventyrlig løp, scoret medisinsk for å drepe kampen og krevde deretter et hattrick. 9

Paul Pogba

Han bortkastet en flott mulighet gjennom en målløs kamp, ​​men noen fotballspillere klarte å håndtere ballen slik Bokpa gjorde for sine fire. 9

Mason Greenwood

Denne linjen førte til noe interessant og nyskapende. Greenwood unngikk fysiske kamper med Liam Cooper og Robin Koch og hadde en lykkelig dans med dem, medisinsk slått. 8

Gi oss vurderingene dine nedenfor:

Under

Nemanja Medic

Kom for å forsvare forsvaret. 6

Jadan Sancho

Introdusert. 6

Anthony Martial

Fikk utløpet. 6

sjef

Nesten alle mistenkelige samtaler ble påvist. McDomine satte tempoet, Bogba utmerket seg til venstre og Greenwood forbedret Anthony Martial. 9