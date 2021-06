Dette ser bare ut til å være et spørsmål om fortiden Manchester United Bryt Internett med den offisielle kunngjøringen av Av Jadon Sancho Det etterlengtede besøket.

Engasjementet til den portugisiske Dortmund-kantspilleren i det gjeldende europeiske mesterskapet burde forhindre at et piano spinner til senterkretsen for noen lys åpning, men United-fans bryr seg ikke før han treffer de riktige tonene på banen.

Selv om Gareth forlater England under Southgate, kommer Sancho tilbake til Old Trafford med unektelig talent, men for mange supportere vil han bli sett på som å kjøpe luksusbonuser i stedet for det essensielle han trenger å legge til i sommer.

På slutten av forrige sesong var Uniteds prioritet å gå ‘all out’ til en ny midtstopper, og det forble det, til tross for den velkomne distraksjonen fra Sanchos defensive forsterkning.

Sir Alex Ferguson sa kjent: “Angrepet vant kampene for deg, forsvaret vant titlene for deg”, en påminnelse om at Sanchos tilskudd alene ikke vil være nok til å gjøre dette nåværende laget til Premier League-vinnere om et år.

I stedet er det et nytt midtstopp-tillegg som kan gi et enormt løft Ole Gunner Soulscares Det eneste spørsmålet nå er hvem som vinner sølvtøyet neste sesong.

Men Sport kunngjorde flyttingen for en uke siden Raphael kommer Uniteds mål om å legge til et senter på nytt i sommer er “sakte fremover”.

Klubben eksisterer allerede Varane, 28, prøvde å tegne den foreslåtte pakken på 50 millioner Selv om Warren ikke er i kontrakt neste år, har Madrid, som har en avgift på 80 millioner dollar, nektet det.

Villarreal beskytter Pav Torres Et annet alternativ som er veldig åpent for klubben og som kan rekruttere på grunn av hans svært lave lønnskrav og det faktum at han har en publiseringsregel i sin nåværende kontrakt.

De to vil legge til forskjellige ting i United Defense; Warren kan ha en enorm umiddelbar innvirkning, mens Torres vil gi en langsiktig karriere og investering i en sentral bakgård der han til slutt vil bli i verdensklasse.

Det er mye mat å tenke på, men det viktigste er faktisk å finansiere ethvert trekk uten hjelp fra spillersalg.

Selv i et stabilt økonomisk miljø har United aldri overskredet en nettokostnad på 150 millioner dollar for permanente nye tillegg til et vindu, og de må gjøre det hvis de vil signere en ny kantspiller og forsvarer – uavhengig av andre.

Dette betyr at salg av spillere de neste ukene vil være avgjørende hvis United kommer frem for å styrke laget sitt med bedre mål enn billige backupalternativer.

Den faste avgangen til slike som Anthony Martial, Andreas Pereira, Jesse Lingard og Diego Dolot kan skaffe verdifulle midler i dette vinduet, samtidig som lønnen frigjøres hvis Tony van de Peek får gjeld.

United må ta en bestemt beslutning om keepersituasjonen med David de Gea eller Dean Henderson, i stedet for å tilbringe en sesong avslappende for å forlate denne sesongen.

Med plass til å bevege seg i midtstopperen begynte Axel Duanzeb å forlate klubben på lån, mens Bill Jones fortsetter å spille en uønsket rolle i Carrington.

Det vil være enklere å bytte noen spillere enn å flytte andre, men det er viktig å gjøre opp for enhver ankomst i sommer ved å organisere fettet på et allerede hovent lag.