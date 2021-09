Manchester United starter sesongen i en slank stil, men mangelen på mållinjeteknologi har satt seg fast i halsen

ENVelkommen til dekningen av åpningskonkurransen for WSL-kampanjen 2021-22. Manchester United endte på fjerde i fjor, og på sjuende, den første kampen som ble sendt direkte på Sky Sports i ligaens nye treårige kontrakt på Lee Sports Village.

Bare lesing da Natasha Harding og Daniel Carter scoret 2-0 forrige sesong for å slå Manchester United. Mark Skinner, tidligere manager for Birmingham City Women og Orlando Bright, har erstattet Casey Stony og gjort store endringer i United. Firemåls-amerikanerne Kristen Press og Tobin Heath dro til Lauren James og Chelsea, mens ytterligere to angripere, Jess Sixworth og Jane Rose, dro. Skottlands spiss Martha Thomas har sluttet seg fra West Ham, men hun er ikke fullpakket med ‘store støvler’, og som klisjéen sier har hun fem par.

Derimot brakte lesing Natasha Downey frem fra Milano til England seks år etter at han forlot Liverpool for en stor karriere i USA, Australia, Sverige og Norge. “Peripatetic” er telegrammet for “boots travel”. Chloe Peplo forsterker Kelly Chambers ‘midtbanealternativer, og Canada Forward Dean Rose bør være en av signatørene i sommer fra Florida -kadrene.

Før sesongen beskrev kaptein Jellim og Natasha Harding fra Reds og Royals henholdsvis spillet og optimismen for sesongen.

“Det spilte ingen rolle hvem vi skulle spille, den første kampen ville ha bestemt kvaliteten vår. Vi kunne gå imot studien og vise alle hva vi gjorde og sette markøren vår ned,” sa Jellem.

“Jeg synes konsistens er en stor ting for oss, og du har gode resultater mot de tre foregående plassene. [Chelsea, Arsenal, Manchester City]Men den vi spiller med handler om å opprettholde kvaliteten. Fokuset ditt er ikke bare på de store kampene, men på å sørge for at hver kamp du spiller er en faktor for å komme inn i Champions League.

Jell sa at det ikke var “annet enn positive ting å si” om den nye hovedtreneren Mark Skinner etter at Casey Stony forlot slutten av forrige sesong.

Han sa: “Han var i stand til å bygge kontakter veldig raskt mellom sine ansatte og kvinnerDa han kom, var det som et nytt liv, alle likte å leke under ham, lære nye ting, hvordan han liker å spille og spillestilen hans. “

Det tidlige WSL-programmet kommer til å bli en historisk begivenhet, med den “spillendrende” TV-avtalen som beskriver fotballforbundet foran Sky Sports-kameraer, som Jelm er spent på.

Hun sa: “Jeg er så spent på å starte sesongen, jeg tror det var en stor ære for meg, damene og de ansatte, etter et så vanskelig år i fjor med Govt og sånt, at vi kan ønske fansen velkommen tilbake til stadion hvor vi er mest spente. Gleder meg, jeg håper det forblir det samme for alle andre kvinner.

Harding of Reading beskrev spillet som et “stolt øyeblikk” for henne.

“Jeg kunne ha snakket på vegne av alle kvinner fra begynnelsen – vi fortjener det,” sa hun. “Det er noe vi jobbet så hardt for, det skjedde ikke over natt. Mange mennesker er nye i spillet, se på de gode tingene som har kommet ut de siste tre -fire årene.

“Men det var et tøft transplantat, og jeg er sikker på at kvinnene banet vei. Det er noe de bør være stolte av. Det er historie, det er noe jeg elsker, jeg kan ikke vente.”