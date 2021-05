Manchester United vs Fulham Live: Siste Premier League-oppdateringer

(Getty Images)

Følg alle trinnene mens Manchester United er vert for Fulham i Premier League denne kvelden.

Protester mot Glaser’s rettigheter har tilslørt Uniteds nyeste utstyr, med Ole Gunner Soulschaugers side som lider rygg-mot-rygg nederlag hjemme mot Leicester City og Liverpool. Cirka 10.000 supportere kommer tilbake til Old Trafford i kveld, noe som fører til en noe fiendtlig situasjon etter Super League-skandalen. “Vi håper tirsdag blir en gunstig dag, vi vil gå sammen og spille en god fotballkamp fordi det er min jobb – å forberede laget til å spille bra, og de vil nyte den dagen,” sa Soulscare og la til at hans sides nylige prestasjoner før kampen etter kampen kunne ha blitt påvirket. “Det er viktig at vi kommer tilbake og liker å være sammen. Stemningen i enhver klubb og forholdet mellom et lag og fansen er viktig for det som skjer på banen.”

I mellomtiden, til tross for et dristig forsøk på å unngå en slik skjebne i andre halvdel av sesongen, har Fulham allerede blitt slått ut og Scott Parkers forbereder seg allerede for livet i mesterskapet. Følg alle trinnene rett nedenfor: