Mandagsmøte i Strasbourg med mål om å ferdigstille biler med varmemotorer

Tyskland sa mandag at ministre fra flere europeiske land er motvillige til å avslutte salget av forbrenningsmotorbiler i 2035 og er bekymret for et utkast til Euro 7-bilstandard for å bekjempe forurensning – under forhandling og sterkt omstridt av industrien – i Strasbourg mandag . Søndag.

«Tsjekkia holdt et spesialisert ministermøte om (fremtidig standard) Euro 7 og (bil) utslippsgrenseverdier på mandag i Strasbourg, med EU-kommisjonensa en talsmann for det tyske transportdepartementet.

Tysklands minister Volker Wessing (Free Democratic Party, Liberale)»Han svarer gjerne på denne invitasjonenHan la til at «Polen vil også delta i diskusjonen, ifølge nettstedet Politico. En italiensk representant er også ventet.

Tysk avslag

Møtet kommer da Tyskland tirsdag blokkerte en avstemning fra 27 medlemsland, visstnok en formalitet, for å ratifisere et forbud mot salg av nye biler med forbrenningsmotorer i 2035. Den avstemningen er utsatt på ubestemt tid, med Tyskland som nektet å gi sjansen -forut.