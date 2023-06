Måne: Dannet på noen få timer?

25. juni 2023 | USA | Jonathan K. Corrado | ICR

Til tross for månens tilsynelatende enkle form, har både forskere lenge slitt med å forklare hvordan den kunne ha dannet seg gjennom naturlige prosesser utenfor en overnaturlig skaper. En astrofysiker fra Harvard sa at den beste forklaringen på Månens eksistens er observasjonsfeil: Månen eksisterer egentlig ikke!1

Og likevel er det månen, hvis eksistens krever en forklaring. Ifølge skriftene skapte Gud månen raskt, kanskje på sekunder eller minutter, men absolutt på ikke mer enn 24 timer (1. Mosebok 1:16-19). Interessant nok, i nylig publisert forskning, hevder ledende forskere også at månen ble dannet raskt.

Ulike vitenskapelige teorier om dannelsen av jordens måne har blitt utviklet og evaluert over tid. De fleste forskere støtter den gigantiske nedslagsteorien, som antyder at en kropp på størrelse med Mars kalt Thea kolliderte med en stor «proto»-jord, og spredte deler av jordskorpen ut i verdensrommet. Skorpen dannet en måne rundt jordens elliptiske plan.3

Teori om samskaping antyder at jorden og månen ble trukket sammen av tyngdekraften da solsystemet ble dannet. 3 Fangsteorien sier derimot at Månen er et legeme som fanges opp av jordens gravitasjonskraft i løpet av sin tid. Paragraf.3 Derimot antar kondensasjonsteorien at Månen ble dannet av tyngdekraften på støvpartikler som senere kondenserte til en sfærisk masse. sistnevnte fra sin overflate.4

Selv om det er mange teorier, har astronomer identifisert problemer med hver av dem basert på kinetisk (vinkelmomentum), kjemisk sammensetning eller laveste sannsynlighet.Et gigantisk nedslag spår at 60 % av Månen må bestå av materiale fra Thea, men fra stein. Modeller fra Apollo-oppdragene antyder noe annet. 3 Samskapingsteorien er ikke mulig fordi månen er mindre tett enn jorden og ikke har de samme kjerneelementene.3

Så bevisene tyder ikke på at den nåværende jorden ble skapt identisk. Dessuten, hvis fangsteorien er sann, kan månen ha en uregelmessig form i stedet for en nesten perfekt sirkel. 3 Hvis den hadde dannet seg i henhold til kondensasjonsteorien, ville den ha liknet en liten jord. 4 Problemet med kondensasjonsteorien er at Månen er mindre tett. 4

Riftteorien er usannsynlig fordi Jorden ikke kunne ha rotert raskt nok til å rive av en månestørrelse. 4 Heller ikke jord- og månebergarter inneholder samme mengde elementer.4 Et annet problem med riftteorien er at månen, i motsetning til forventningene, ikke går i bane rundt jordens ekvator. 4 Til slutt, ideen om jordens nåværende vinkel i forhold til månen støttes ikke av teorier som involverer støt, kondensering eller fisjon.4

Selv om det er hemmet av de ovennevnte problemene, har forskningen på dannelsen av Månen nylig blitt styrket av arbeidet med et nytt spinn i kollisjonsteorien, som antyder at Månen kan ha dannet seg øyeblikkelig i løpet av noen få timer da materiale ble dannet fra «proto». Jorden og Mars ble kastet i bane rett etter nedslaget.6,7

Selv om denne siste versjonen til slutt kan fikse problemer med den tradisjonelle kollisjonsteorien, er det for tidlig å si at forskere kan forklare månens opprinnelse. Videre er det høyst sannsynlig at videre forskning vil avdekke problemstillinger som ennå ikke er klare i denne siste teorien.

Ved å konkludere med at månen dannet seg raskt, om enn naturlig, kan mainstream-forskere uforvarende ha kommet et skritt nærmere det riktige svaret. Selvfølgelig er dannelsen av månen vår ikke noe mysterium for bibeltroende. I følge 1. Mosebok ble månen spesielt skapt av Gud innen 24 timer, på den fjerde dagen i skapelsesuken.

Månedannelsen var riktignok rask, men den var unaturlig og unaturlig. Overnaturlig skapelse er den mest fornuftige forklaringen på månens utseende.

