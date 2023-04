Mange ofre er forvirret, «Jeg tapte 4 999 euro»

Som Rayan A.s innlegg viser, er kodene kjent og godt kjent for svindlere. Ofre kan ikke se noe annet enn branner, sjekke kjøp på nettet eller overføre penger til kontoer som ble åpnet kun for å motta kontanter, deretter overført andre steder eller trukket fra minibanker.

Ryan A., 25, svart hår i en bun, kort piggete skjegg, gjenkjenner bare netthandelssvindel ved hjelp av barndomsvennen Ulysses O, som sitter ved siden av ham i avlukket.

I poster spør vi sistnevnte liste – «Har du ringt henne? – eller presser ham med «en siste bit + hei +» for å avslutte kvelden.

«Jeg ringte ikke, men jeg hadde stor nytte av det», innrømmer Ulysse O., fanget i en virvelvind av «stolthet». Det var han som «foreslo» kjøpet. Begge insisterer på at det har vært mange forsøk, men også mange «feil».

«Du og lykken din»

Under søket fant etterforskerne Louis Vuitton-reisevesker, Rolex-klokker, Celine-joggesko, Saint-Laurent-jeans, Dior-gensere og flere av de nyeste iPhone-ene.

Og ofrene sier: «Hvordan velger du? «, vil også retten vite.

«Det er ikke noe reelt triks. Kortets grense kan kaste lys over betalingstak,» svarer Ryan A.

«Navn, plassering av adresser, ville det hjelpe? », presser presidenten. «Selvfølgelig», bekrefter den unge mannen før han legger til: «Resten er opp til deg og lykken din».

De totale skadene er av bankene anslått til 2,6 millioner euro. Rundt 700 ofre ble identifisert under etterforskningen, og ytterligere 150 anla sivile søksmål. Beilerne skal høres førstkommende fredag, men på rettssakens første dag i forrige uke hadde en av dem allerede uttrykt sin forferdelse i baren.

«Jeg har kjempet alene siden 2021, og banken min sier «mot, la oss løpe»», forklarte mannen som levde på en uføretrygdet voksenpensjon som mistet «€4 999». Banken hans refunderte ham ikke fordi det var han som bekreftet transaksjonene.

Ulysse O. sa at han ble rørt av vitneforklaringen og ba ofrene om unnskyldning.

«Skjemmes du? Aktor ber Ryan A. om Fanny Cast, som er enig.

«Uten politiets innblanding, hvor ville du vært i dag? «, fortsetter hun.

«Jeg tror politiets inngripen er nødvendig,» sa Ryan A.

På slutten av rettssaken spurte advokaten ham om hvilke fremtidsplaner han hadde. «Jeg vet hvordan jeg skal bruke mitt ord til å selge noe,» bemerket den unge mannen og trakk latteren frem fra benkene til sivile partiadvokater.